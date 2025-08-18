AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 17:04

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

1. Schimbări la FCSB

Gigi Becali a anunțat că va schimba șapte jucători din echipa de start a FCSB-ului, după remiza din derby-ul cu Rapid. Radunovic și Șut revin pentru duelul cu Aberdeen: „Nu am niciun fel de emoție”, a spus Becali.

2. Arena, noua casă a „câinilor”

Dinamo a luat decizia de a se muta pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării devine noua casă a „câinilor”, care nu vor să mai joace pe Arcul de Triumf.

3. Remarca scoțienilor

Pe AS.ro vezi ce au remarcat scoțienii la FCSB, după „nebunia” din derby-ul cu Rapid. Campioana urmează să se dueleze cu Aberdeen, pentru un loc în grupa de Europa League.

4. Baeten și-a găsit echipă

William Baeten și-a găsit echipă, după plecarea de la FCSB. Fără meci de mai bine de jumătate de an, belgianul a semnat cu o nou-promovată din Albania.

5. Lacrimile lui Neymar

Neymar a început să plângă pe teren, după ce a suferit umilința carierei. Santos a fost învinsă cu 6-0 de echipa la care evoluează Coutinho.

