AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august - Antena Sport

1. Schimbări la FCSB

Gigi Becali a anunțat că va schimba șapte jucători din echipa de start a FCSB-ului, după remiza din derby-ul cu Rapid. Radunovic și Șut revin pentru duelul cu Aberdeen: „Nu am niciun fel de emoție”, a spus Becali.

2. Arena, noua casă a „câinilor”

Dinamo a luat decizia de a se muta pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării devine noua casă a „câinilor”, care nu vor să mai joace pe Arcul de Triumf.

3. Remarca scoțienilor