AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august - Antena Sport

1. Schimbări la FCSB
Gigi Becali a anunțat că va schimba șapte jucători din echipa de start a FCSB-ului, după remiza din derby-ul cu Rapid. Radunovic și Șut revin pentru duelul cu Aberdeen: „Nu am niciun fel de emoție”, a spus Becali.
2. Arena, noua casă a „câinilor”
Dinamo a luat decizia de a se muta pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării devine noua casă a „câinilor”, care nu vor să mai joace pe Arcul de Triumf.
3. Remarca scoțienilor
Pe AS.ro vezi ce au remarcat scoțienii la FCSB, după „nebunia” din derby-ul cu Rapid. Campioana urmează să se dueleze cu Aberdeen, pentru un loc în grupa de Europa League.
4. Baeten și-a găsit echipă
William Baeten și-a găsit echipă, după plecarea de la FCSB. Fără meci de mai bine de jumătate de an, belgianul a semnat cu o nou-promovată din Albania.