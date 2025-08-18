Verdict dur pentru Manchester United oferit de o legendă a clubului: "Așteptările sunt atât de mici" - Antena Sport

Închide meniul
AS.ro Home

Verdict dur pentru Manchester United oferit de o legendă a clubului: "Așteptările sunt atât de mici"

Home | Fotbal | Premier League | Verdict dur pentru Manchester United oferit de o legendă a clubului: "Așteptările sunt atât de mici"

Verdict dur pentru Manchester United oferit de o legendă a clubului: “Așteptările sunt atât de mici”

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 17:46

Verdict dur pentru Manchester United oferit de o legendă a clubului: Așteptările sunt atât de mici

Jucătorii de la Manchester United, după meciul cu Arsenal / Profimedia

Manchester United a debutat cu o înfrângere în noul sezon de Premier League în derby-ul etapei inaugurale, 0-1 contra celor de la Arsenal. După meciul de pe Old Trafford, prestația elevilor lui Ruben Amorim a fost analizată de Roy Keane, fostul căpitan al clubului și una dintre cele mai mari legende de pe “teatrul viselor”.

Irlandezul a lăudat jocul prestat de noile transferuri aduse de conducerea “diavolilor roșii”, însă cu toate acestea, nu prevede un viitor bun pentru în ceea ce privește următorul sezon.

Pe ce loc din Premier League va termina Man. United, în viziunea lui Keane

Arsenal a învins-o la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, pe Manchester United, duminică, în derby-ul etapei inaugurale a campionatului de fotbal al Angliei. “Tunarii” au marcat golul victoriei prin fundaşul italian Riccardo Calafiori, în minutul 13 al întâlnirii de pe stadionul Old Trafford.

Manchester United a început meciul cu noii săi atacanţi Bryan Meumbo şi Matheus Cunha printre titulari, iar în repriza secundă l-a aruncat în luptă şi pe Benjamin Sesko, fostul golgheter al lui RB Leipzig. Prestația celor trei a fost analizată de Roy Keane, care a vorbit la Sky Sports despre faptul că noile transferuri par să aibă “ADN-ul” potrivit pentru un club precum cel de pe Old Trafford.

Omul care a petrecut 12 ani în tricoul lui United nu a ezitat însă să și critice modul în care elevii lui Amorim nu au reușit să profite de șansele pe care le-a avut pe fondul unui joc bun. În acest sens, Keane a prezis că “diavoli roșii” nu vor termina nici în acest an pe o poziție care să le garanteze accesul în cupele europene, respectiv undeva la mijlocul ierarhiei din Premier League. Sezonul trecut, Ruben Amorim și elevii săi au încheiat sezonul pe locul 15.

Da, cred că jucătorii care au venit și pe care i-am văzut astăzi, sunt încurajat de asta. Arată a jucători de Manchester United, au fost bucuroși să gestioneze presiunea, sunt caractere bune.

Am menționat însă de multe ori, problemele sunt pe linia de fund. Am auzit voci cum că nu ar fi plicitisitori, dar la finalul zilei, trebuie să marchezi ca să câștigi meciuri de fotbal, altfel ești mereu sub presiune.

Așteptările de la club sunt atât de mici, încât acum toată lumea e aproape fericită. (n.r. întrebat unde va termina United sezonul) La mijlocul clasamentului, pe locul 10, poate 9″, a declarat fostul căpitan al “diavolilor roșii“, potrivit Daily Mail.

Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
În urma eșecului cu Arsenal, Ruben Amorim a atins o bornă negativă pe banca lui United. Pentru formația din Manchester urmează duelul din deplasare cu Fulham din etapa a doua de Premier League.

