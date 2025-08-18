Adrian Mutu a criticat patru jucători de la FCSB după derby-ul cu Rapid. Pe cine a remarcat "Briliantul" - Antena Sport

FCSB a obținut doar un punct din derby-ul cu Rapid, deși echipa lui Elias Charalambous a condus cu 2-0 până în minutul 83. Elvir Koljic le-a “furat” victoria “roș-albaștrilor” cu două goluri marcate pe final, iar o parte din fotbaliștii tehnicianului cipriot nu au scăpat fără să fie criticați.

Adrian Mutu a analizat prestația elevilor lui Charalambous și a avut un remarcat, însă a trecut pe “lista neagră” și patru jucători.

Ngezana, criticat pentru ultimele minute din Rapid – FCSB

În prima parte a analizei sale, fostul mare atacant al României a vorbit despre modul în care a arătat meciul și cum a reușit Rapid să revină pe final. În acest sens, “Briliantul” l-a criticat pe Siyabonga Ngezana pentru modul în care a gestionat ultima parte a derby-ului și cum a greșit la cele două reușite ale lui Koljic.

“Sincer, a fost plictisitor în mare parte, dar animat în ultimele 20 de minute. FCSB a scăpat victoria printre degete din cauza lor. Au făcut greşeli mari, individuale şi asta i-a costat.

Rapid nu arată că poate să emită pretenţii la titlu. Nu au fost foarte dinamici, s-au lovit de un zid al FCSB-ului. Cred că entuziasmaţi de golul marcat de Koljic, împinşi în spate de galerie, au reuşit egalarea.