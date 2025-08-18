Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu a criticat patru jucători de la FCSB după derby-ul cu Rapid. Pe cine a remarcat "Briliantul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mutu a criticat patru jucători de la FCSB după derby-ul cu Rapid. Pe cine a remarcat “Briliantul”

Adrian Mutu a criticat patru jucători de la FCSB după derby-ul cu Rapid. Pe cine a remarcat “Briliantul”

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 17:13

Comentarii
Adrian Mutu a criticat patru jucători de la FCSB după derby-ul cu Rapid. Pe cine a remarcat Briliantul

Adrian Mutu, în timpul unui meci / Profimedia

FCSB a obținut doar un punct din derby-ul cu Rapid, deși echipa lui Elias Charalambous a condus cu 2-0 până în minutul 83. Elvir Koljic le-a “furat” victoria “roș-albaștrilor” cu două goluri marcate pe final, iar o parte din fotbaliștii tehnicianului cipriot nu au scăpat fără să fie criticați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mutu a analizat prestația elevilor lui Charalambous și a avut un remarcat, însă a trecut pe “lista neagră” și patru jucători.

Ngezana, criticat pentru ultimele minute din Rapid – FCSB

În prima parte a analizei sale, fostul mare atacant al României a vorbit despre modul în care a arătat meciul și cum a reușit Rapid să revină pe final. În acest sens, “Briliantul” l-a criticat pe Siyabonga Ngezana pentru modul în care a gestionat ultima parte a derby-ului și cum a greșit la cele două reușite ale lui Koljic.

Sincer, a fost plictisitor în mare parte, dar animat în ultimele 20 de minute. FCSB a scăpat victoria printre degete din cauza lor. Au făcut greşeli mari, individuale şi asta i-a costat.

Rapid nu arată că poate să emită pretenţii la titlu. Nu au fost foarte dinamici, s-au lovit de un zid al FCSB-ului. Cred că entuziasmaţi de golul marcat de Koljic, împinşi în spate de galerie, au reuşit egalarea.

Reclamă
Reclamă

Cred că rezultatul de egalitate este echitabil, având în vedere ocaziile. Fotbalul e făcut din momente. Dacă FCSB reuşea să facă 3-0 la bara lui Ngezana. Doamne, cum era să se accidenteze, să îşi rupe clavicula.

Probabil Rapid nu mai putea să revină. Dar aşa, au reuşit o mică remontada. A căzut pe spate, a riscat o accidentare gravă Ngezana. A jucat bine 80 de minute şi după aia a făcut o greşeală de începător. Prea multă încredere în forţele proprii.

FCSB-ul, dacă e să comparăm cu Rapidul, pentru ei a fost ceva negativ, nu pozitiv. Rapid a avut un impuls de orgoliu şi a luat un punct, iar FCSB a pierdut două puncte şi e îngrijorător. Ar fi trebuit să aibă maturitatea să gestioneze rezultatul“, și-a început analiza fostul atacant, potrivit Fanatik.

Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
Reclamă

Lixandru, remarcatul lui Adrian Mutu. Tănase, Politic și Tavi Popescu, și ei criticați

Pe lângă Ngezana, Mutu nu a fost mulțumit nici de prestațiile oferite de Tavi Popescu și Florin Tănase, dar nici de modul în care a jucat Dennis Politic pe postul de vârf. Singurul fotbalist de la FCSB care a fost lăudat de fostul atacant a fost Mihai Lixandru, care a marcat primul său gol după o lungă perioadă de timp.

Dennis Politic nu mi-a plăcut pe postul de vârf împins. A pierdut aproape toate mingile, nu cred că poate să joace cu spatele la poartă. El e extremă stângă, nu îl văd vârf.

Mi-a plăcut Lixandru, unul dintre cele mai bune meciuri ale lui. Pe lângă cantitate, a avut şi calitate. Gol, şuturi din afara careului, a fost cel mai bun jucător al lor. Toma a fost bine, un copil în derby, mi-a plăcut.

Nu are un fizic impresionant, dar o dinamică bună. Tase poate mai mult, e jucător de echipa naţională. Am văzut criticile lui Gigi Becali. Nu e treaba mea dacă omul are afaceri. N-a fost cel mai bun joc al lui.

Olaru poate reveni la forma care l-a consacrat prin joc. El este într-o eclipsă de formă, îi trebuie minute, încredere şi va reveni pentru că e băiat serios, profesionist. Pe Tavi Popescu îl aşteptăm de 2-3 ani. Nu are constanţă“, a conchis omul care printre altele a pregătit-o și pe Rapid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Observator
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
Fanatik.ro
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
17:04
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august
16:56
Nota primită de Denis Drăguş după ce a jucat 75 de minute în meciul dramatic cu Beşiktaş
16:46
Lovitură dură pentru Napoli. Romelu Lukaku s-a accidentat și va rata primele trei luni din noul sezon
16:31
Andrei Nicolescu a venit cu noi detalii despre situația lui Stipe Perica: “Suntem frustrați toți”
16:30
Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1”
15:28
Individul care a folosit injurii rasiste la adresa lui Semenyo a primit interdicţie pe stadioane
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 4 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 5 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 6 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”