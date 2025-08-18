Nota primită de Denis Drăguş după ce a jucat 75 de minute în meciul dramatic cu Beşiktaş - Antena Sport

Denis Drăguş (26 de ani) a fost titular în meciul Beşiktaş – Eyupspor 2-1. Gazdele s-au impus în prelungiri. Drăguş şi Akbunar au evoluat în spatele vârfului împins, Mame Thiam.
Internaţionalul român a fost schimbat după 75 de minute, fiind înlocuit cu Umut Bozok. Drăguş a tras un şut pe poartă şi unul pe lângă poartă.
Denis Drăguş, notat cu 6.7 pentru prestaţia din meciul cu Beşiktaş
Capitolul la care Drăguş s-a remarcat a fost cel al driblingurilor, acolo unde a avut un procentaj de 100%. A încercat 6 driblinguri, ieşindu-i toate.
Drăguş a atins balonul de 37 de ori, având un procentaj de 75% în ceea ce priveşte pasele reuşite. A câştigat 8 dueluri din 17.
Pentru prestaţia lui din meciul cu Beşiktaş, Denis Drăguş a fost notat de site-urile de specialitate flashscore.ro şi sofascore.ro cu 6.7. Cel mai bun om al lui Eyupspor a fost chiar portarul Felipe, care a fost declarat MVP-ul partidei. El a primit nota 8.2 din partea sofascore.ro, cea mai mare dintre toţi jucătorii de pe teren.
Beşiktaş a deschis scorul prin Tammy Abraham, care a transformat un penalty în minutul 19. Mame Thiam a egalat în minutul 29, dar gazdele s-au impus dramatic, cu un gol marcat în minutul 90+6, marcat de Rafa Silva.
Eyupspor are 0 puncte după 2 meciuri disputate în acest sezon din prima ligă turcă. Echipa lui Drăguş e penultima în clasament. Beşiktaş e pe locul 6, cu o victorie dintr-un meci disputat.
Denis Drăguş se află pe lista preliminară a jucătorilor convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciul amical cu Canada şi pentru partida cu Cipru din preliminariile World Cup 2026. România – Canada e pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.