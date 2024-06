Valentin Mihăilă, mesaj clar după ultimul meci amical al României: "Păstrăm golurile pentru EURO 2024!" - Antena Sport

Valentin Mihăilă a transmis un mesaj clar, după ultimul amical al României, înainte de EURO 2024. Mijlocaşul de la Parma a transmis că speră ca „tricolorii” să păstreze golurile pentru turneul final din Germania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a încheiat la egalitate, scor 0-0, duelul amical cu Liechtenstein. Partida a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Valentin Mihăilă, mesaj clar după ultimul meci amical al României

Valentin Mihăilă a tras concluziile, după rezultatul ruşinos înregistrat de echipa naţională. Acesta a transmis că „tricolorii” şi-au creat multe ocazii, fiind lucrul cu care vor rămâne după acest meci.

De asemenea, Mihăilă a transmis că naţionala trebuie să fie mult mai concentrată la turneul final, pentru a profita de toate ocaziile pe care le are.

„Ne-am creat foarte multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Putem să ne punem un semn de întrebare că nu am reușit să înscriem, cred că puteam fi mai concentrați în fața porții, dar am în continuare încredere în această echipă și cu siguranță vom arăta altfel la EURO.