George Puşcaş, mesaj războinic după România - Liechtenstein 0-0: "Mergem la EURO să ieşim din grupe! Eu sunt pregătit!" - Antena Sport

George Puşcaş a avut un mesaj războinic după România – Liechtenstein 0-0. Atacantul naţionalei României a spus că naţionala României se poate califica din grupe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Puşcaş a mai spus că, personal, se simte pregătit pentru marile meciuri de la EURO 2024. Atacantul român a mai vorbit şi despre motivul pentru care România nu a putut să învingă Liechtenstein.

George Puşcaş, mesaj războinic după România – Liechtenstein 0-0

În aceste meciuri e greu când adversarul se apără, se dublează în apărare. Am încercat că să dăm gol, nu ne-a intrat. Nu avem ce să facem decât să îmbunătăţim lucrul acesta şi să mergem mai departe. Nu cred că ar trebui să ne afecteze, pentru că la EURO va fi altceva, vor fi meciuri oficiale. Depinde mult de fiecare jucător. Trebuie să ţinem capul sus pentru că ne aşteaptă 3 meciuri de foc la EURO. Eu sunt pregătit, mă simt bine şi important e că am ieşit sănătoşi de pe teren. Le transmit să fie aproape de echipa naţională pentru că avem nevoie de susţinerea lor la EURO. Mergem să reprezentăm România şi pe noi. Mergem acolo ca să ieşim din grupe şi să îndeplinim acest obiectiv. Am arătat că putem şi în calificări şi că suntem o echipă. Sunt foarte concentrat, sunt foarte pregătit„, a spus George Puşcaş în exclusivitate la Antena 1.

Nicolae Stanciu a spus ce le-a lipsit „tricolorilor” pentru a învinge Liechtenstein

Nicolae Stanciu a spus ce le-a lipsit „tricolorilor” pentru a învinge Liechtenstein! România – Liechtenstein s-a terminat 0-0. Liechtenstein a obţinut o remiză istorică la ultimul test al naţionalei înainte de EURO. De partea cealaltă, „tricolorii” au avut parte de un rezultat ruşinos.

„(n.r.: Cât de dezamăgiţi sunteţi de acest joc?) Nu este rezultatul pe care l-am aşteptat, dar cred eu că am avut foarte multe ocazii de a marca.