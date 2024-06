Verdictul lui Christoph Daum înainte de Belgia - România: "Jucătorii cheie sunt ei, iar el are calităţi incredibile!" - Antena Sport

Dacă ne calificăm ar fi istorie, ar fi un exemplu pentru sport și pentru alte domenii. După primul joc mi s-a părut că românii s-au alăturat din nou echipei naționale, că acest rezultat a adunat poporul, am simțit încredere, unitate, speranță și bucurie. Asta ne motivează.

u am condamnat de-a lungul timpului stările astea diametral opuse. Trebuie să ai mereu echilibru și să crezi mereu în drumul tău. Noi am crezut mereu în munca noastră. Procesul e la fel de important ca rezultatul, Dacă procesul e unul corect, vine și rezultatul. Lumea analizează doar rezultatul, dar în spate e multă muncă. Mă bucur de un grup foarte bun, care mă ajută foarte mult.

Cu siguranță trebuie să avem o strategie, sunt factori pe care nu-i poți influența. Am avut o zi în plus de odihnă, față de ce aveam în preliminarii. Veți vedea mâine ce schimbări vor fi, multe nu vor fi pentru că am avut destul timp pentru a ne recupera”, a declarat selecţionerul României, Edi Iordănescu, la conferinţa de presă.