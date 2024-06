Viaţa bate filmul în Wurzburg! Ionel Mager a fost copil de mingi pentru "eroii de la Sevilla", iar fiul lui a jucat cu Adeyemi - Antena Sport

Viaţa bate filmul în Wurzburg! Ionel Mager fost copil de mingi pentru eroii de la Sevilla, campionul României cu juniorii Stelei, dar de 28 de ani trăieşte în Germania, la Wurzburg, unde conducere o afacere alături de fiul lui. Iar băiatul, Enrico Mario Mager, a jucat fotbal cu Karim Adeyemi, starul lui Dortmund cu mamă româncă. E una dintre poveştile românilor care susţin naţionala la toate turneele finale.

Născut în Germania, Mario a fost coleg la juniori cu Adeyemi, starul Borussiei Dortmund care nu a fost chemat la EURO 2024. Amândoi au origini româneşti şi au participat la un trial organizat de Federaţie pentru copiii românilor din Germania. Refuzat, Adeyemi n-a mai vrut el să joace pentru România atunci când a fost căutat.

„Am vorbit cu nea Ţicleanu, dar trebuia s-o contactezi pe mama lui, să-i spui ‘dulce Românie’, nu ştiu ce. Erau înnebuniţi şi ei cu România. Dar dacă nu pui mâna pe el de fraged, e foarte greu„, a declarat Ionel Mager pentru AntenaSport.

În schimb, Mario a renunţat la fotbal, dar se mândreşte cu trofeele câştigate la juniori.

„Am fost golgheter de trei ori. Am plecat în Spania, la Catalonia, şi am jucat cu Barcelona. Şi acolo l-am văzut pe Dani Alves în hotel. Dani Alves„, şi-a amintit Mario.