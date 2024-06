"Vor face față cu brio!" Bănel Nicoliță a dat verdictul despre șansele României la EURO 2024! Ce a spus despre tricolori - Antena Sport

Bănel Nicoliță a dat verdictul despre șansele României la EURO 2024! Fostul internațional a vorbit sincer despre echipa națională.

Nicoliță a participat la EURO 2008 alături de echipa națională. Acum, dat fiind faptul că are experiența unui turneu final, Bănel a vorbit despre ce parcurs pot avea tricolorii lui Edi Iordănescu.

Fostul jucător al echipei naționale este de părere că România poate obține locul al 2-lea în Grupa E de la EURO 2024, din care mai fac parte Ucraina, Belgia și Slovacia.

De asemenea, Bănel Nicoliță le-a oferit și un sfat important jucătorilor și a spus cum pot învinge orice selecționată din grupă.

„Băieții au șansa lor, sunt sigur că vor face față cu brio și că vor termina pe locul 2 în grupă. Chiar dacă întâlnim echipe puternice. Știu ce poate zice lumea: „Joci cu Ucraina, Bănele! Joci cu Belgia, Bănele! Cu Slovacia, care are jucători, bla, bla, bla”. Și noi am jucat cu Franța, și noi am jucat cu Italia și cred că erau mai mari atunci.