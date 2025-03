Elias Charalambous crede în miracole! Ce a spus înainte de Lyon-FCSB: "Avem un plan" + Ce se întâmplă cu Florin Tănase şi Baba Alhassan - Antena Sport

Elias Charalambous nu se deminte. Deşi FCSB a pierdut manşa tur, scor 1-3, pe Arena Naţională, tehnicianul cipriot al campioanei visează cu echipe deschişi. Are încredere că echipa sa poate da lovitura în Franţa. Speră măcar la o victorie de palmares, dar spune că nici calificarea nu este exclusă.

Elias Charalambous recunoaşte că Lyon era favorită de la tragerea la sorţi, dar jocul de pe Arena Naţională îi dă speranţe. Spune că FCSB nu a mers în Franţa doar în vacanţă.

Elias Charalambous forţează calificarea în sferturi

Elias Charalambous nu se lasă. Vrea un miracol în Franţa. Are mare încredere că FCSB poate câştiga pe terenul celor de la Lyon. „Știam încă de la tragere că Lyon e favorită. Rezultatul din tur ne face viața mai grea, dar nu am venit aici în vacanță. Am venit să luptăm, să dăm tot ce avem mai bun și să profităm de orice șansă. E greu, dar nu renunțăm. În fotbal trebuie să profiți de orice șansă. Vrem să obținem un miracol!

Cred că dacă lăsăm deoparte ultimele minute din meciul tur, aș spune că partida a fost foarte bună. Și cei de la Lyon au simțit că am pus presiune pe ei, ceea ce înseamnă mult. Referitor la echipă, nu există titulari sau rezerve. Vom vedea mâine (n.r. joi) pe cine vom miza. Vor intra cei mai buni și cei mai în formă.

Jucătorii au o energie bună, se simt bine. Uneori și eu sunt surprins de ceea ce văd. Sunt încrezător în forța lor. Sunt uimit de ce arată zi de zi. Dacă batem cu 1-0, aș fi frustrat că nu am marcat și al doilea gol. Dacă vom câștiga dar nu trecem, înseamnă că nu ne-am îndeplinit obiectivul. Ne gândim că trebuie să trecem în runda următoare, asta e marea dorință.