"Era clar că e ziua noastră" Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drita - FCSB: "Nu a mai jucat acolo de la juniori" - Antena Sport

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce s-a impus cu 3-1 în manşa a doua a dublei cu Drita. A fost 6-3 la general pentru campioana României, care o va întâlni pe Aberdeen în play-off, pentru faza principală a grupei principale Europa League.

Chiar dacă începutul de sezon a fost unul modest, mult sub aşteptări, campioana României vrea să revină în Europa League, acolo unde a avut un parcurs impresionant, până în optimile de finală. Chiar şi dacă nu va trece de scoţieni, FCSB are asigurată prezenţa în faza pricipală din Conference League.

Mihai Stoica, încântat de jucătorii de la FCSB, după dubla cu Drita: “Era clar că e ziua noastră”

După meciul de la Priştina, Mihai Stoica a avut mai mulţi remarcaţi. Pantea, Miculescu şi Politic s-au numărat printre jucătorii lăudaţi de preşedintele Consiliului de Administraţie.

De asemenea, Stoica are şi un regret. El este de părere că FCSB s-ar fi calificat în play-off-ul Champions League, dacă Daniel Bîrligea nu ar fi avut bătăi de cap cu accidentările în debutul acestui sezon:

“Vreau să subliniez evoluţia lui Pantea, l-a suplinit pe Risto foarte bine, nu a mai jucat pe acea poziţie de la juniori.