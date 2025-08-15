Închide meniul
"Era clar că e ziua noastră" Remarcaţii lui Mihai Stoica după Drita - FCSB: "Nu a mai jucat acolo de la juniori" - Antena Sport

Publicat: 15 august 2025, 0:06

Mihai Stoica / Profimedia

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce s-a impus cu 3-1 în manşa a doua a dublei cu Drita. A fost 6-3 la general pentru campioana României, care o va întâlni pe Aberdeen în play-off, pentru faza principală a grupei principale Europa League.

Chiar dacă începutul de sezon a fost unul modest, mult sub aşteptări, campioana României vrea să revină în Europa League, acolo unde a avut un parcurs impresionant, până în optimile de finală. Chiar şi dacă nu va trece de scoţieni, FCSB are asigurată prezenţa în faza pricipală din Conference League.

Mihai Stoica, încântat de jucătorii de la FCSB, după dubla cu Drita: “Era clar că e ziua noastră”

După meciul de la Priştina, Mihai Stoica a avut mai mulţi remarcaţi. Pantea, Miculescu şi Politic s-au numărat printre jucătorii lăudaţi de preşedintele Consiliului de Administraţie.

De asemenea, Stoica are şi un regret. El este de părere că FCSB s-ar fi calificat în play-off-ul Champions League, dacă Daniel Bîrligea nu ar fi avut bătăi de cap cu accidentările în debutul acestui sezon:

“Vreau să subliniez evoluţia lui Pantea, l-a suplinit pe Risto foarte bine, nu a mai jucat pe acea poziţie de la juniori.

Miculescu e un jucător care luptă. Nu e important că a marcat, ci faptul că s-a apărat şi l-a ajutat pe Creţu. Nu uitaţi că era 2-0 în tur şi am spus-o că meritul a fost al suporterilor care au realizat că echipa poate şi au susţinut-o în faţa unui adversar inferior.

Aici, la golul 3, au plecat. De acolo a plecat totul. Iar primul gol de la Bucureşti a plecat de la o acţiune a lui Miculescu. Probabil jucam play-off de Champions League dacă îl aveam pe Bîrligea de la început. Asta e.

E un teren greu aici. Nu poţi după şase minute că se va întâmpla ca la Bucureşti, de la 0-2, la 3-2. Era clar că e ziua noastră.

Politic, un gol superb, în urma unui assit extraordinar al lui Lixandru. Pasa a fost impecabilă. Politic nu prea ştie să marcheze goluri urâte. E foarte bine dacă îi place să joace vârf, avem variante până Denis Alibec poate juca 100%”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League

Pentru primele două tururi disputate în Champions League, FCSB a încasat de la UEFA suma de 350.000 de euro.

Pentru calificarea directă în grupa principală de Conference League, pe care FCSB şi-a asigurat-o deja după eliminarea celor de la Drita, campioana va încasa suma de 3.170.000 de euro.

UEFA nu le oferă echipelor bonusuri financiare de 175.000 de euro pentru turul trei din Europa League sau play-off, deoarece consideră că echipele vor încasa sume substanţiale din calificările în grupele competiţiilor europene.

Dacă va reuşi să treacă de Aberdeen şi se va califica în grupa principală de Europa League, FCSB va încasa suma 4.310.000 de euro, cu mai mult de un milion de euro în plus faţă de premiul garantat pentru prezenţa în grupa de Conference League.

