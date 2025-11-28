Elias Charalambous, reacţie fără precedent: "Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9" - Antena Sport

Elias Charalambous a declarat joi seară, după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, scor 1-0, că echipa sa nu a arătat nimic şi a făcut greşeli demne de juniori. El a precizat că este cea mai dezamăgitoare zi de când este la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Să fiu sincer, sunt momente în care mă simt dezamăgit. Nu doar din cauza rezultatului, dar şi din cauza felului în care am jucat. Am venit optimişti, dar nu am obţinut nimic. Nu am arătat nimic, am făcut multe greşeli, greşeli demne de juniori. La cum am jucat astăzi, cred că şi dacă rămâneau în nouă jucători nu marcam. Este cea mai slabă evoluţie a echipei de când sunt eu aici.

Elias Charalambous, reacţie fără precedent după eşecul lui FCSB cu Steaua Roşie

A fost un joc în care nu a fost o presiune din partea adversarului. Nu ştiu dacă a fost vorba de frică sau de altceva, dar nu am reuşit. Este cea mai dezamăgitoare zi de când sunt aici.

În timpul meciului trebuie să ne arătăm dezamăgirea, nu după. Vorbesc de tot jocul, nu am arătat nimic care să arate că am fi putut câştiga. Frica nu ar trebui să existe în această echipă. Nu am făcut nimic pentru a câştiga acest meci.

Nu e corect să dăm vina pe vreun jucător, toată echipa a jucat slab. Am făcut prea multe greşeli. Cheia este să ne trezim, nu trebuie să ne mai găsim scuze”, a spus Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.