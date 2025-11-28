Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a analizat meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, al patrulea eşec consecutiv al campioanei României în grupa principală Europa League, venit chiar dacă echipa lui Charalambous şi Pintilii a avut superioritate numerică mare parte din duel.

La golul marcat de sârbi, fostul mare atacant al României consideră că Ngezana ar fi trebuit să nu rişte nimic. Fundaşul a preferat să iasă din apărare cu o pasă mai scurtă în propriul careu, dar mingea a revenit la gazde, care au marcat singurul gol al meciului prin Bruno Duarte.

Ilie Dumitrescu a analizat Steaua Roşie – FCSB 1-0

”Păcat. A fost o conjunctură favorabilă pentru FCSB. Prima repriză a fost echilibrată, în care am acoperit bine zonele. Am reușit să avem câteva acțiuni bune, centrarea lui Miculescu, Bîrligea în fața porții.

Apoi vine devierea lui Bîrligea, Olaru scăpa singur spre poartă, cu un plus de viteză, cartonaș roșu. Avem posesie, controlăm jocul. O singură situație și-au creat în prima repriză (n.r. cei de la Steaua Roșie Belgrad), cu Duarte la 16 metri. Mutăm bine la pauză, se schimbă un închizător. Îl retragi pe Tănase, a intrat Cisotti. A dat bară. Astea sunt situațiile în care poți să marchezi și să câștigi.

Apar situațiile astea pe faza defensivă, cum au apărut și la meciul cu Basel. Greșeli personale. De la ieșirea lui Târnovanu la mâna lui Ngezana. Acum Ngezana vrea în loc să degajeze, vrea să joace, să dea continuitate la fază. Ați văzut cum degajau ai lor? Au mai fost două situații, la Miculescu, dar șutul slab. A mai fost un șut la Olaru. Păcat”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.