Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League

Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League

Dan Roșu Publicat: 28 noiembrie 2025, 8:04

Comentarii
Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League

Ilie Dumitrescu, pe Arena Naţională - Profimedia Images

Ilie Dumitrescu a analizat meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, al patrulea eşec consecutiv al campioanei României în grupa principală Europa League, venit chiar dacă echipa lui Charalambous şi Pintilii a avut superioritate numerică mare parte din duel.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La golul marcat de sârbi, fostul mare atacant al României consideră că Ngezana ar fi trebuit să nu rişte nimic. Fundaşul a preferat să iasă din apărare cu o pasă mai scurtă în propriul careu, dar mingea a revenit la gazde, care au marcat singurul gol al meciului prin Bruno Duarte.

Ilie Dumitrescu a analizat Steaua Roşie – FCSB 1-0

”Păcat. A fost o conjunctură favorabilă pentru FCSB. Prima repriză a fost echilibrată, în care am acoperit bine zonele. Am reușit să avem câteva acțiuni bune, centrarea lui Miculescu, Bîrligea în fața porții.

Apoi vine devierea lui Bîrligea, Olaru scăpa singur spre poartă, cu un plus de viteză, cartonaș roșu. Avem posesie, controlăm jocul. O singură situație și-au creat în prima repriză (n.r. cei de la Steaua Roșie Belgrad), cu Duarte la 16 metri. Mutăm bine la pauză, se schimbă un închizător. Îl retragi pe Tănase, a intrat Cisotti. A dat bară. Astea sunt situațiile în care poți să marchezi și să câștigi.

Apar situațiile astea pe faza defensivă, cum au apărut și la meciul cu Basel. Greșeli personale. De la ieșirea lui Târnovanu la mâna lui Ngezana. Acum Ngezana vrea în loc să degajeze, vrea să joace, să dea continuitate la fază. Ați văzut cum degajau ai lor? Au mai fost două situații, la Miculescu, dar șutul slab. A mai fost un șut la Olaru. Păcat”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Europa League în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.

În urma acestui rezultat, FCSB e pe locul 31 în grupa principală, cu 3 puncte acumulate după primele 5 meciuri disputate.

Probleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizareaProbleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizarea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Observator
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
9:03
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz
8:46
Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită”
8:39
“Ce eşec ruşinos!” Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz
8:23
Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9”
8:22
Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?”
8:12
Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil”
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni 4 Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând