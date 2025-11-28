Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: "E inexplicabil" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil”

Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil”

Dan Roșu Publicat: 28 noiembrie 2025, 8:12

Comentarii
Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: E inexplicabil

Mihai Stoica, în timpul unui meci - Hepta

Mihai Stoica a răbufnit după Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, meci în care echipa noastră a jucat în superioritate numerică încă din prima jumătate de oră. Conducătorul a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana, fundaşul care a comis-o la golul sârbilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Dacă de la Basel am plecat cu fruntea sus chiar dacă am pierdut 1-3, acum trebuie să lăsăm capul jos. E umilitor. Ceva ce se anunţa perfect, să ajungă în 2-3 minute să arate dezastruos. După o prima jumătate în care am fost bine, chiar dacă într-adevăr au avut şi adversarii noştri ocazii, bara lui Cisotti parcă anunţa altceva.

Mihai Stoica l-a criticat pe Siyabonga Ngezana

Imediat după, una din nesfârşitul şir de greşeli individuale făcute de Ngezana a dus la deschiderea scorului. E aproape inexplicabil cum echipa asta, care nu cu mult timp în urmă rămânea 11 contra 10 şi reuşea să întoarcă rezultatul contra campioanei Greciei, acum pierde când este în superioritate.

Vreau să se termine odată 2025. Nu-mi doresc altceva decât să facem cât mai multe puncte în campionat şi să se termine odată 2025 pentru a ne putea replia. Ce vedem acum e ceva ce nu am vrea să vedem.

(n.r. care sunt motivele?) Faceţi un rezumat din evoluţiile şi intervenţiile lui Syabonga Ngezana în cele două sezoane jucate la noi şi uitaţi-vă la greşelile pe care le facem acum. Asta nu se poate antrena. Unii jucători care au jucat senzaţional ajung acum să fie de nerecunoscut”, a spus Mihai Stoica, citat de primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Europa League în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.

În urma acestui rezultat, FCSB e pe locul 31 în grupa principală, cu 3 puncte acumulate după primele 5 meciuri disputate.

Probleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizareaProbleme cu adresa pe noua Carte Electronică de Identitate. Statul a birocratizat digitalizarea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Observator
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
Fanatik.ro
Sportiva celebră care în realitate ar fi bărbat! A fost catalogată drept ”cea mai puternică femeie din lume”, dar adevărul a ieșit la suprafață
9:09
Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime
9:03
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz
8:46
Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită”
8:39
“Ce eşec ruşinos!” Nemţii au cedat după victoria uriaşă a Craiovei în faţa lui Mainz
8:23
Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9”
8:22
Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?”
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni 4 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 5 Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial 6 Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând