Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: "E inexplicabil" - Antena Sport

Mihai Stoica a răbufnit după Steaua Roşie Belgrad – FCSB 1-0, meci în care echipa noastră a jucat în superioritate numerică încă din prima jumătate de oră. Conducătorul a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana, fundaşul care a comis-o la golul sârbilor.

“Dacă de la Basel am plecat cu fruntea sus chiar dacă am pierdut 1-3, acum trebuie să lăsăm capul jos. E umilitor. Ceva ce se anunţa perfect, să ajungă în 2-3 minute să arate dezastruos. După o prima jumătate în care am fost bine, chiar dacă într-adevăr au avut şi adversarii noştri ocazii, bara lui Cisotti parcă anunţa altceva.

Mihai Stoica l-a criticat pe Siyabonga Ngezana

Imediat după, una din nesfârşitul şir de greşeli individuale făcute de Ngezana a dus la deschiderea scorului. E aproape inexplicabil cum echipa asta, care nu cu mult timp în urmă rămânea 11 contra 10 şi reuşea să întoarcă rezultatul contra campioanei Greciei, acum pierde când este în superioritate.

Vreau să se termine odată 2025. Nu-mi doresc altceva decât să facem cât mai multe puncte în campionat şi să se termine odată 2025 pentru a ne putea replia. Ce vedem acum e ceva ce nu am vrea să vedem.

(n.r. care sunt motivele?) Faceţi un rezumat din evoluţiile şi intervenţiile lui Syabonga Ngezana în cele două sezoane jucate la noi şi uitaţi-vă la greşelile pe care le facem acum. Asta nu se poate antrena. Unii jucători care au jucat senzaţional ajung acum să fie de nerecunoscut”, a spus Mihai Stoica, citat de primasport.ro.