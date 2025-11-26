Imagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei - Antena Sport

FCSB a sosit în capitala Serbiei, Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roşie, care se va disputa pe celebra arenă Marakana, ce poartă numele lui Rajko Mitic, fostul jucător legendar al formaţiei din Belgrad.
Alături de FCSB a făcut deplasarea la Belgrad şi portarul Ştefan Târnovanu, care nu va evolua în partida cu Steaua Roşie. Târnovanu a fost eliminat în meciul cu Basel, pierdut de roş-albaştri cu 3-1, aşa că locul lui în poartă va fi luat de Lukas Zima.
Absent la meciul cu Steaua Roşie, Târnovanu a făcut şi el deplasarea cu echipa în Serbia
FCSB va sta la hotelul Hilton din Belgrad pe parcursul şederii în capitala Serbiei. În acelaşi hotel s-a cazat şi echipa de baschet Olimpia Milano, de 31 de ori campioană a Italiei.
5 jucători ai FCSB-ului nu au făcut deplasarea la Belgrad. Este vorba despre Denis Alibec şi Vlad Chiricheş, care sunt accidentaţi, David Kiki şi Alex Stoian şi Mihai Toma. Ultimii doi au fost lăsaţi la Bucureşti pentru duelul pe care FCSB îl va avea în Youth League cu Academia Puskas.
FCSB are numai 3 puncte înaintea duelului cu Steaua Roşie Belgrad, fiind pe locul 31 în grupa principală. Steaua Roşie e pe locul 25, cu 4 puncte. FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles, cu 1-0, în deplasare, apoi a pierdut celelalte trei partide disputate în grupă: 0-2 cu Young Boys, 1-2 cu Bologna şi 1-3 cu Basel.
Lotul FCSB-ului la meciul cu Steaua Roşie Belgrad
Portari: Lukas Zima, Mihai Udrea
Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic
Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Baba Alhassan, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Florin Tănase
Atacanți: Daniel Bîrligea, David Miculescu, Mamadou Thiam
