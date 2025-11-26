Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Imagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Imagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei
Foto

Imagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei

Publicat: 26 noiembrie 2025, 14:14

Comentarii
Imagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei
galerie foto Galerie (9)

FCSB, în deplasarea în Serbia / AntenaSport

FCSB a sosit în capitala Serbiei, Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roşie, care se va disputa pe celebra arenă Marakana, ce poartă numele lui Rajko Mitic, fostul jucător legendar al formaţiei din Belgrad.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alături de FCSB a făcut deplasarea la Belgrad şi portarul Ştefan Târnovanu, care nu va evolua în partida cu Steaua Roşie. Târnovanu a fost eliminat în meciul cu Basel, pierdut de roş-albaştri cu 3-1, aşa că locul lui în poartă va fi luat de Lukas Zima.

Absent la meciul cu Steaua Roşie, Târnovanu a făcut şi el deplasarea cu echipa în Serbia

FCSB va sta la hotelul Hilton din Belgrad pe parcursul şederii în capitala Serbiei. În acelaşi hotel s-a cazat şi echipa de baschet Olimpia Milano, de 31 de ori campioană a Italiei.

5 jucători ai FCSB-ului nu au făcut deplasarea la Belgrad. Este vorba despre Denis Alibec şi Vlad Chiricheş, care sunt accidentaţi, David Kiki şi Alex Stoian şi Mihai Toma. Ultimii doi au fost lăsaţi la Bucureşti pentru duelul pe care FCSB îl va avea în Youth League cu Academia Puskas.

FCSB are numai 3 puncte înaintea duelului cu Steaua Roşie Belgrad, fiind pe locul 31 în grupa principală. Steaua Roşie e pe locul 25, cu 4 puncte. FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles, cu 1-0, în deplasare, apoi a pierdut celelalte trei partide disputate în grupă: 0-2 cu Young Boys, 1-2 cu Bologna şi 1-3 cu Basel.

Reclamă
Reclamă

Lotul FCSB-ului la meciul cu Steaua Roşie Belgrad

Portari: Lukas Zima, Mihai Udrea

Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Baba Alhassan, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Florin Tănase

Șofer beat la volanul unui Porsche a făcut prăpăd la Kiev: a lovit maşini, a bătut o femeie şi a tras cu armaȘofer beat la volanul unui Porsche a făcut prăpăd la Kiev: a lovit maşini, a bătut o femeie şi a tras cu arma
Reclamă

Atacanți: Daniel Bîrligea, David Miculescu, Mamadou Thiam

+(9)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Observator
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
16:22
Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: “Am fost naiv”
16:15
Salariul pe care Louis Munteanu îl are la CFR Cluj. Americanii de D.C. United îi dau de trei ori mai mult
16:08
VideoGrand Prix, ediţia 35: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea analizează nebunia din Las Vegas
15:44
“Aş putea antrena Inter” Declaraţie surprinzătoare a lui Diego Simeone înaintea duelului cu Cristi Chivu
14:52
Denis Alibec a fost operat! Când va reveni pe teren atacantul FCSB-ului
14:23
Washington Wizards, prima victorie după 14 înfrângeri consecutive
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoNunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: “Neașteptată cererea”
Citește și