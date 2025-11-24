Gigi Becali a anunţat pe cine va folosi în Steaua Roşie - FCSB: "Fac verificări pentru campionat". Doi jucători, OUT - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunţat pe cine va folosi în Steaua Roşie – FCSB: “Fac verificări pentru campionat”. Doi jucători, OUT

Publicat: 24 noiembrie 2025, 12:48

Gigi Becali a anunţat pe cine va folosi în Steaua Roşie – FCSB: Fac verificări pentru campionat. Doi jucători, OUT

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat pe ce jucători se va baza la meciul din etapa cu numărul cinci din Europa League, cu Steaua Roşie Belgrad. Campioana României traversează o perioadă extrem de complicată, iar Becali a anunţat că va menaja doi jucători pentru meciurile de campionat.

Florin Tănase şi Juri Cisotti nu vor juca la Belgrad, cu Steaua Roşie, deoarece patronul roş-albaştrilor vrea să îi odihnească pe cei doi pentru meciurile din campionat. După partida din Serbia, FCSB va juca la Ovidiu, cu Farul.

Gigi Becali îi va menaja pe Tănase şi Cisotti la Belgrad: “Am nevoie de ei în campionat”

Gigi Becali a anunţat că Lixandru şi Şut vor evolua la mijlocul terenului, la închidere, urmând ca în atac să se bazeze pe David Miculescu, Darius Olaru, Mamadou Thiam şi Daniel Bîrligea.

După trei înfrângeri la rând în Europa League şi cu o singură victorie, Becali pare că a renunţat la competiţia europeană şi vrea să folosească aceste meciuri pentru a testa jucători înaintea meciurilor de campionat:

“Lixandru şi cu Şut la mijloc. Joc cu doi închizători la Belgrad. Fac verificări, să văd care e mai bun pentru campionat. În atac o să fie Miculescu, Olaru, Thiam şi Bîrligea. Tănase şi Cisotti o să fie odihniţi. Sunt jucători de care am nevoie în campionat”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

FCSB se află pe locul 31 în Europa League, la jumătatea grupei principale, cu 3 puncte în 4 etape. Nici Steaua Roşie nu stă prea grozav, fiind pe locul 26, cu 4 puncte.

În ceea ce priveşte Liga 1, FCSB se află pe locul 10, cu 21 puncte, la cinci puncte în spatele celor de la Farul Constanţa, echipa de pe ultimul loc care asigură prezenţa în play-off şi următoarea adversară din campionat a roş-albaştrilor.

