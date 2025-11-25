Cum au reacţionat sârbii după ce Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB pentru meciul cu Steaua Roşie - Antena Sport

Presa din Serbia a aflat că Gigi Becali a anunţat cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB pentru duelul de joi seară cu Steaua Roşie, ce se va desfăşura la Belgrad, începând cu ora 22:00.

Sârbii nu sunt convinşi că Becali spune adevărul şi s-au gândit chiar şi la “jocuri psihologice” pe care le-ar putea practica patronul campioanei en-titre. Totuşi, de-a lungul timpului, Becali s-a “ţinut de cuvânt” atunci când a anunţat din timp primul 11 înaintea unui meci.

Cum au reacţionat sârbii după ce Gigi Becali a anunţat echipa de start

“Steaua Roșie și FCSB se vor întâlni joi, la ora 21:00, în cadrul etapei a cincea a Europa League, iar controversatul Gigi Becali, proprietarul echipei, a anunțat titularii înainte de meci.

Rămâne de văzut dacă românul spune adevărul sau dacă jocurile psihologice dinaintea meciului au început deja. Becali are cu siguranță motive de nemulțumire pentru că FCSB a început sezonul extrem de prost în campionatul românesc și ocupă locul zece în clasament după 17 etape”, au notat jurnaliştii de la meridiansport.rs.

FCSB (4-2-3-1): Zima – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

“O să jucăm cu Lixandru și cu Șut la mijloc, doi închizători. Joc cu doi închizători ca să văd care din ei e mai bun pentru campionat, fac verificări eu acum. Pe fund se știe, nici nu ai alții. Se știe cine sunt. În atac vor fi Miculescu, Olaru, Thiam și cu Bîrligea. Tănase și cu Cisotti vor fi odihniți. Ei sunt jucători de care am nevoie în campionat. Alibec o să fie titular când o să vină Șumi la noi”, a fost declaraţia lui Becali, la Fanatik.