Lotul FCSB-ului pentru duelul cu Steaua Roşie! 5 jucători nu au făcut deplasarea în Serbia - Antena Sport

În afară de Denis Alibec (34 de ani), care s-a accidentat înainte de duelul cu Steaua Roşie Belgrad, alţi 4 jucători ai campioanei nu au făcut deplasarea în Serbia.
Este vorba despre Vlad Chiricheş, şi el accidentat, David Kiki, Alex Stoian şi Mihai Toma. Ultimii doi au fost lăsaţi acasă pentru partida FCSB-ului din Youth League, cu Akademia Puskas.
Lotul FCSB-ului la meciul cu Steaua Roşie Belgrad
Astfel, lotul pe care vor putea conta Elias Charalambous şi Mihai Pintilii la duelul cu formaţia sârbă este următorul:
Portari: Lukas Zima, Mihai Udrea
Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic
Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Baba Alhassan, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Florin Tănase
Atacanți: Daniel Bîrligea, David Miculescu, Mamadou Thiam
FCSB are mare nevoie de puncte în grupa principală din Europa League pentru a încerca să se califice în faza următoare a competiţiei. După 4 etape campioana României are numai 3 puncte şi ocupă locul 31 din 36 de echipe. Pentru a accede în faza play-off-ului, FCSB trebuie să prindă unul din primele 24 de locuri în grupă. Campioana a învins-o în primul meci, cu 1-0, pe Go Ahead Eagles, dar a pierdut toate celelalte trei întâlniri: 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna şi 1-3 cu Basel.
