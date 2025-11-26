Lotul FCSB-ului pentru duelul cu Steaua Roşie! 5 jucători nu au făcut deplasarea în Serbia - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului se bucură, după un gol cu Petrolul / Sport Pictures

În afară de Denis Alibec (34 de ani), care s-a accidentat înainte de duelul cu Steaua Roşie Belgrad, alţi 4 jucători ai campioanei nu au făcut deplasarea în Serbia.

Este vorba despre Vlad Chiricheş, şi el accidentat, David Kiki, Alex Stoian şi Mihai Toma. Ultimii doi au fost lăsaţi acasă pentru partida FCSB-ului din Youth League, cu Akademia Puskas.

Lotul FCSB-ului la meciul cu Steaua Roşie Belgrad

Astfel, lotul pe care vor putea conta Elias Charalambous şi Mihai Pintilii la duelul cu formaţia sârbă este următorul:

Portari: Lukas Zima, Mihai Udrea

Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic