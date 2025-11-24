Vești importante pentru FCSB din Serbia! Una dintre vedetele Stelei Roșii, exclusă din lot - Antena Sport

FCSB va juca în deplasare în această etapă a fazei principale de UEFA Europa League. Campioana României va înfrunta joi Steaua Roșie Belgrad, în etapa cu numărul cinci.

Elias Charalambous a primit vești bune de la Belgrad, după ce unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei a fost exclus din lot pentru jocul din cupele europene.

Steaua Roșie Belgrad, fără una dintre vedete la meciul cu FCSB

Steaua Roșie Belgrad va fi un adversar dificil pentru FCSB joi, asta pentru că sârbii au în componența lotului jucători cotați și la 10 milioane de euro. Unul dintre cei mai importanți este Nemanja Radonjić, care va intra în curând în ultimele 6 luni de contract.

Potrivit celor de la sportal.blic.rs, fotbalistul evaluat de Transfermarkt la 3 milioane de euro a fost exclus din lot de antrenorul echipei. Sursa citată menționează că acesta a avut mai multe abateri disciplinare, motiv pentru care a fost înlăturat din lotul sârbilor.

Cu trei goluri marcate în acest sezon, Radonjić jucase în toate cele patru meciuri din actuala ediție de UEFA Europa League. Acesta are 46 de selecții și cinci goluri pentru naționala Serbiei.