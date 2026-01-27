Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu cu cine voi juca la București” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu cu cine voi juca la București”

Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu cu cine voi juca la București”

Daniel Işvanca Publicat: 27 ianuarie 2026, 20:55

Comentarii
Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: Nu știu cu cine voi juca la București”

Domenico Tedesco / Profimedia

FCSB – Fenerbahce este capul de afiș al zilei de joi din UEFA Europa League, acesta fiind ultimul meci din faza principală a competiției pe care îl va juca formația antrenată de Elias Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul grupării din Turcia a vorbit în presa locală despre numeroasele probleme de lot cu care se confruntă, precizând că îi va fi greu să alcătuiască un prim 11.

Domenico Tedesco, probleme mari de lot pentru meciul cu FCSB

Fenerbahce este cel mai puternic adversar peste care FCSB va da în această campania de Europa League și doar o minune ar putea duce campioana României în play-off, în cazul unei victorii pe Arena Națională.

Tehnicianul grupării din Superliga Turciei a vorbit pentru presa locală despre jocul contra echipei lui Elias Charalambous și a transmis că se confruntă cu mari probleme de efectiv.

„Am jucat împotriva lui Alanyaspor, Goztepe, Aston Villa, acum FCSB, apoi Kocaelispor, după aceea Trabzonspor. Avem aceste meciuri, trebuie să facem schimbări. Nu știu cu cine voi juca la București. Toți jucătorii sunt la limită.

Reclamă
Reclamă

Mert Muldur a făcut mult efort fizic. Dacă îl foloseam mai mult de 45 de minute cu Goztepe, exista riscul accidentării”, a declarat tehnicianul celor de la Fenerbahce, potrivit fanatik.tr.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 7 morţi din Timiş. Cea mai mare tragedie pe şosele în ultimii 6 ani
Observator
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 7 morţi din Timiş. Cea mai mare tragedie pe şosele în ultimii 6 ani
Răzvan Lucescu, reacție cutremurătoare după ce 7 fani ai lui PAOK au murit într-un accident în România. Gest superb al antrenorului român la stadion. Update exclusiv
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, reacție cutremurătoare după ce 7 fani ai lui PAOK au murit într-un accident în România. Gest superb al antrenorului român la stadion. Update exclusiv
21:48
OFICIAL | Brazilianul Talisson, prezentat de Rapid! Ultimul transfer al iernii pentru giuleşteni
21:40
VIDEOGestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România
21:33
Laszlo Dioszegi s-a revoltat, după ce echipa lui a pierdut la masa verde: “Nu ne veţi descuraja”
20:54
PAOK, mesaj emoţionant după decesul fanilor săi în accidentul din Timiş: “Tristeţea te frânge. Niciodată din nou”
20:44
VideoJurnal Antena Sport | Jucătorul naţionalei de tenis îşi ia cărţile cu el, în deplasarea pentru Cupa Davis
20:41
VideoJurnal Antena Sport | Turcii promit să facă legea pe Arena Naţională la meciul cu FCSB
Vezi toate știrile
1 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 2 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 3 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului” 4 Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” 5 Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu 6 Prima ipoteză în cazul accidentului din România, în care 7 fani ai lui PAOK au murit! Posibila cauză a tragediei
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați