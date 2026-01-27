Marea dilemă a antrenorului de la Fenerbahce, înainte de meciul cu FCSB: „Nu știu cu cine voi juca la București” - Antena Sport

FCSB – Fenerbahce este capul de afiș al zilei de joi din UEFA Europa League, acesta fiind ultimul meci din faza principală a competiției pe care îl va juca formația antrenată de Elias Charalambous.

Tehnicianul grupării din Turcia a vorbit în presa locală despre numeroasele probleme de lot cu care se confruntă, precizând că îi va fi greu să alcătuiască un prim 11.

Domenico Tedesco, probleme mari de lot pentru meciul cu FCSB

Fenerbahce este cel mai puternic adversar peste care FCSB va da în această campania de Europa League și doar o minune ar putea duce campioana României în play-off, în cazul unei victorii pe Arena Națională.

Tehnicianul grupării din Superliga Turciei a vorbit pentru presa locală despre jocul contra echipei lui Elias Charalambous și a transmis că se confruntă cu mari probleme de efectiv.

„Am jucat împotriva lui Alanyaspor, Goztepe, Aston Villa, acum FCSB, apoi Kocaelispor, după aceea Trabzonspor. Avem aceste meciuri, trebuie să facem schimbări. Nu știu cu cine voi juca la București. Toți jucătorii sunt la limită.