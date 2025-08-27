"Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League" Reacţia lui Elias Charalambous, înainte de FCSB - Aberdeen! - Antena Sport

Elias Charalambous a reacţionat, la conferinţa de presă organizată înaintea meciului decisiv cu Aberdeen, după declaraţia lui Gigi Becali, care a spus că vrea ca echipa lui să cucerească Europa League în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Charalambous a subliniat că lui îi place să ia lucrurile pas cu pas. E concentrat doar pe meciul decisiv cu Aberdeen, care se va disputa joi, de la ora 21:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a spus că vrea să cucerească trofeul Europa League: “Îmi place să iau lucrurile pas cu pas”

“(n.r: Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League. E şi mai multă presiune?) În primul rând, haideţi să facem un meci bun mâine, să trecem mai departe. Să o luăm pas cu pas, mă ştiţi cum văd lucrurile, cum gândesc, iau lucrurile pas cu pas şi tot ce am acum în minte este meciul de mâine.

Nu mă uit foarte departe, îmi place să visez, ştiţi, am spus-o de multe ori, dar haideţi să o luăm pas cu pas”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Gigi Becali e convins că echipa lui va merge în grupa principală din Europa League, la fel ca în sezonul trecut. FCSB a reuşit să ajungă în sezonul precedent până în optimile de finală în Europa League, de unde a fost eliminată de Olympique Lyon.