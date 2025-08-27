Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League" Reacţia lui Elias Charalambous, înainte de FCSB - Aberdeen! - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | “Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League” Reacţia lui Elias Charalambous, înainte de FCSB – Aberdeen!

“Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League” Reacţia lui Elias Charalambous, înainte de FCSB – Aberdeen!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 august 2025, 17:59

Comentarii
Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League Reacţia lui Elias Charalambous, înainte de FCSB – Aberdeen!

Elias Charalambous, la conferinţă / Antena Sport

Elias Charalambous a reacţionat, la conferinţa de presă organizată înaintea meciului decisiv cu Aberdeen, după declaraţia lui Gigi Becali, care a spus că vrea ca echipa lui să cucerească Europa League în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Charalambous a subliniat că lui îi place să ia lucrurile pas cu pas. E concentrat doar pe meciul decisiv cu Aberdeen, care se va disputa joi, de la ora 21:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Elias Charalambous, după ce Gigi Becali a spus că vrea să cucerească trofeul Europa League: “Îmi place să iau lucrurile pas cu pas”

“(n.r: Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League. E şi mai multă presiune?) În primul rând, haideţi să facem un meci bun mâine, să trecem mai departe. Să o luăm pas cu pas, mă ştiţi cum văd lucrurile, cum gândesc, iau lucrurile pas cu pas şi tot ce am acum în minte este meciul de mâine.

Nu mă uit foarte departe, îmi place să visez, ştiţi, am spus-o de multe ori, dar haideţi să o luăm pas cu pas”, a declarat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Gigi Becali e convins că echipa lui va merge în grupa principală din Europa League, la fel ca în sezonul trecut. FCSB a reuşit să ajungă în sezonul precedent până în optimile de finală în Europa League, de unde a fost eliminată de Olympique Lyon.

Reclamă
Reclamă

În ciuda perioadei foarte slabe prin care trece FCSB, Gigi Becali a stabilit un obiectiv uriaş pentru echipa lui: cucerirea celei de a doua competiţii intercluburi, ca valoare, din Europa. Becali şi-a argumentat obiectivul prin faptul că echipa lui e foarte puternică.

Eu vreau să câștig Europa League, ca să mă duc direct în Champions League. Eu așa vreau, așa am făcut toată viața mea. Nu a fost situația asta până acum. Am fost aproape în 2006, dar acum echipa e mult mai valoroasă”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

 

Fost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapăFost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Observator
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
”AUR nu face opoziție, doar se bucură de subvenții de la stat”. George Simion, atacat dur de un fost aliat: e degringoladă în aripa suveranistă
Fanatik.ro
”AUR nu face opoziție, doar se bucură de subvenții de la stat”. George Simion, atacat dur de un fost aliat: e degringoladă în aripa suveranistă
19:00
Darius Olaru, după ce Alex Băluţă a devenit coleg cu Son şi Lloris: “Să ne aducă nişte autografe”
18:31
FCSB – Aberdeen LIVE TEXT (Joi, 21:30). Campioana României se poate califica în grupa principală Europa League
18:22
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
18:13
Darius Olaru e convins înainte de FCSB – Aberdeen: “Poate schimba totul”. Ce a spus despre prima de la Becali
17:34
Sorin Cârțu, întrebat dacă Alex Băluță ar fi fost potrivit la Universitatea Craiova: “Puțin cam ireparabilă”
17:07
Astăzi se decid ultimele echipe calificate în grupa UCL. Istvan Kovacs, la centrul unui meci din play-off
Vezi toate știrile
1 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 2 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 3 Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 6 Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”