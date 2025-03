Răspunsul lui Paulo Fonseca după ce a fost întrebat de jucătorii de la FCSB remarcaţi după meciul cu Lyon - Antena Sport

FCSB a pierdut partida tur cu Lyon, din optimile Europa League, cu 1-3, şi are şanse mici să ajungă în sferturile de finală ale competiţiei. Clasa francezilor şi-a spus cuvântul pe final, când dubla lui Malick Fofana a decis în parte parte calificarea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferinţa de presă, antrenorul francezilor, Paulo Fonseca, a fost întrebat dacă a remarcat jucători de la campioana României în duelul de pe Arena Naţională şi acesta a preferat să îl laude pe Elias Charalambous.

Paulo Fonseca, după FCSB – Lyon 1-3: „Acest antrenor a făcut o muncă deosebită”

„Nu vreau să spun despre un jucător anume, dar cred că acest antrenor a făcut o muncă deosebită cu această echipă pe care o aveți. Aveți mulți jucători buni, aveți o echipă care muncește și o echipă care merită să fie luată în seamă.

Nu știu dacă ar fi fost diferit în cazul în care FCSB ar fi deschis scorul. A fost un moment în prima repriză, când Lucas Perri a apărat foarte bine. Le spusesem deja jucătorilor că primele 15 minute aici vor fi foarte dificile, având în vederea puterea echipei și atmosfera magnifică de pe stadion.

Cred că am controlat bine jocul, inclusiv aceste momente și am avut jucători care au făcut lucruri deosebite. Am dominat, am controlat, ceea ce am văzut că alte echipe nu au făcut aici, la București. Cred că FCSB este o echipă foarte puternică”, a spus Fonseca, la conferinţa de presă.