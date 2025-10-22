Suporterii lui Bologna "invadează" Bucureștiul. Câți italieni vin pe Arena Națională la meciul cu FCSB - Antena Sport

Bologna va fi susținută de un număr extrem de mare de spectatori italieni la partida de pe Arena Națională dintre FCSB și Bologna. La meciul din etapa a treia de Europa League, trupa din nordul Italiei va avea alături de ea aproximativ 3.000 de fani care fac deplasarea la București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre FCSB și Bologna a stârnit interesul a peste 25.000 de oameni care și-au cumpărat deja bilete pentru meciul de pe Arena Națională. Mâine seară, italienii vor avea o “armată” de oameni în spate, însă nu îl vor avea pe bancă pe Vincenzo Italiano, care a fost internat din cauza unei pneumonii.

Fanii Bolognei, în număr mare la București

Un cotidian care acoperă îndeaproape formația “rossoblu” a publicat un articol în care e adusă în discuție forma campioanei en-titre din România, care vine după eșecul rușinos cu Metaloglobus din campionat. Ziariștii consideră că Bologna trebuie să profite de momentul greu prin care trece FCSB, pentru a putea obține prima ei victorie din Europa League.

“Numărul de spectatori ai clubului românesc nu este cel mai bun. Atmosfera este tensionată la Steaua (n.r. FCSB), iar Bologna va trebui să profite de asta.

Fanii «rossoblù» știu asta și vor urmări echipa într-un număr de 3.000 de spectatori – foarte, foarte mult. Au nevoie de prima victorie în Europa League, iar toate condițiile sunt prezente“, au scris cei de la tuttobolognaweb.it.