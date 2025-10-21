Bologna vine cu rezervele la București. Italienii, pe modelul FCSB-ului la duelul din Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Bologna vine cu rezervele la București. Italienii, pe modelul FCSB-ului la duelul din Europa League

Andrei Nicolae Publicat: 21 octombrie 2025, 10:04

Jucătorii de la Bologna, după un gol marcat / Profimedia

Ziariștii italieni au prefațat duelul care va avea loc între FCSB și Bologna și au oferit o informație care va avea cu siguranță un impact în vestiarul roș-albaștrilor. Trupa din partea de nord a Italiei nu va aborda duelul de pe Arena Națională cu titularii, majoritatea dintre ei fiind menajați înainte de partida din campionat contra Fiorentinei.

Bologna va aborda astfel meciul exact cum a făcut-o FCSB în primele două etape de Europa League disputate până acum, în partidele cu Go Ahead Eagles și Young Boys Berna. În ciuda acestui detaliu, italienii rămân cert favoriți în confruntarea cu roș-albaștrii, având un lot valoros în care inclusiv rezervele pot face diferența.

Planul pregătit de Bologna pentru meciul cu FCSB de la Bucuretși

În analiza lor premergătoare partidei, jurnaliștii de la Tuttomercatoweb au menționat câțiva dintre titularii lui Vincenzo Italiano care nu își vor face apariția la meciul de pe Arena Națională. Cu toate acestea, Bologna va avea jucători valoroși pe teren, câteva exemple fiind Riccardo Orsolini sau Santiago Castro, cei doi fiind evaluați împreună la 60 de milioane de euro, mai mult decât întreg lotul al campioanei României.

Marți dimineață, la ora 11, jucătorii Bolognei se vor reuni pentru a începe pregătirile pentru deplasarea europeană de la București. Acolo îi așteaptă FCSB, în a treia etapă a fazei grupei Europa League. Va fi, de asemenea, un prilej pentru a evalua starea fizică a mai multor jucători, începând cu Ciro Immobile.

Scopul este recuperarea lui cel puțin pentru următorul meci de campionat, la Florența, având în vedere că nu este inclus pe lista UEFA și, prin urmare, nu va putea fi folosit în România. Pe lângă Immobile, nici Sulemana, De Silvestri și Domínguez nu figurează pe lista europeană.

Aceste absențe importante, coroborate cu primul unsprezece folosit în Sardinia și cu rotațiile efectuate de Italiano, deschid calea către un turnover probabil împotriva FCSB. Ideea este de a menaja anumiți titulari, de a oferi minute celor care au jucat mai puțin și de a ajunge în formă maximă pe stadionul Franchi pentru meciul cu Fiorentina, o partidă cu o semnificație specială pentru antrenor“, au scris jurnaliștii italieni.

Înainte de venirea în România, italienii au învins-o în campionat pe Cagliari cu 2-0. Partida dintre FCSB și Bologna va avea loc joi de la ora 19:45 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Citește și:
