"Unii ziceau că ne facem de râs!" David Miculescu, replică pentru critici după parcursul FCSB-ului din Europa League - Antena Sport

David Miculescu le-a dat replica celor care nu aveau încredere în FCSB, înainte de partidele din Europa League. Atacantul a transmis că mulţi erau de părere că roş-albaştrii se vor face de râs în competiţia europeană.

FCSB a avut un parcurs remarcabil în Europa League. Campioana va disputa returul optimilor cu Lyon joi, de la ora 22:00. În partida tur, francezii s-au impus cu 3-1, după ce au marcat două goluri pe finalul meciului.

David Miculescu, replică pentru critici după parcursul FCSB-ului din Europa League

David Miculescu era convins că FCSB poate ajunge până în „primăvara europeană”, chiar de la tragerea la sorţi a grupei principale. Atacantul a transmis că el şi colegii lui şi-au dorit să aibă rezultate în competiţia europeană.

Miculescu a venit astfel şi cu un răspuns pentru cei care o criticau pe FCSB şi a subliniat că existau păreri conform cărora campioana se va face de râs în Europa.

„Nu, chiar nu mă gândeam sincer la început când s-a tras. Eram acasă, am zis că unele meciuri le vom căştiga, chiar cu Qarabag am zis că vom căştiga şi alte două, trei, iar apoi când am văzut că ne vom califica… după cum s-a disputat primul meci cu PAOK, nu mi s-a părut o echipă chiar atât de puternică.