Fabrizio Romano, anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV: "Afacerea progresează bine" - Antena Sport

Fabrizio Romano a făcut un anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV. Cunoscutul jurnalist italian, specializat pe transferuri, a dezvăluit că internaţionalul român e tot mai aproape de campioana Olandei.

Dennis Man va pleca astfel de la Parma, echipă la care evoluează din iarna lui 2021. El a mai fost dorit şi de formaţii din Serie A, în această vară, însă interesul nu s-a concretizat.

Fabrizio Romano, anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV

După ce a dezvăluit interesul lui PSV pentru Dennis Man, în urmă cu câteva zile, Fabrizio Romano a oferit noi detalii despre transferul internaţionalului român.

Jurnalistul italian a transmis faptul că negocierile sunt aproape finalizate între campioana Olandei şi oficialii de la Parma în privinţa transferului lui Dennis Man. “Cruciaţii” ar urma să primească suma de opt milioane de euro în schimbul internaţionalului român.

“Afacerea Dennis Man progresează bine, iar PSV se apropie de un acord cu Parma.