Fabrizio Romano, anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV: "Afacerea progresează bine" - Antena Sport

Fabrizio Romano, anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV: “Afacerea progresează bine”

Publicat: 7 august 2025, 16:21

Dennis Man, în timpul unui meci - Profimedia Images

Fabrizio Romano a făcut un anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV. Cunoscutul jurnalist italian, specializat pe transferuri, a dezvăluit că internaţionalul român e tot mai aproape de campioana Olandei.

Dennis Man va pleca astfel de la Parma, echipă la care evoluează din iarna lui 2021. El a mai fost dorit şi de formaţii din Serie A, în această vară, însă interesul nu s-a concretizat.

După ce a dezvăluit interesul lui PSV pentru Dennis Man, în urmă cu câteva zile, Fabrizio Romano a oferit noi detalii despre transferul internaţionalului român.

Jurnalistul italian a transmis faptul că negocierile sunt aproape finalizate între campioana Olandei şi oficialii de la Parma în privinţa transferului lui Dennis Man. “Cruciaţii” ar urma să primească suma de opt milioane de euro în schimbul internaţionalului român.

“Afacerea Dennis Man progresează bine, iar PSV se apropie de un acord cu Parma.

Mai sunt detalii de pus la punct și apoi afacerea poate fi încheiată, așa cum am dezvăluit”, a transmis Fabrizio Romano, pe contul lui de Twitter.

Gică Popescu trage un semnal de alarmă pentru Dennis Man

Gică Popescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria țării noastre, a acordat un interviu în care a vorbit pe larg despre posibila venire a lui Man în Eredivisie.

Omul care a petrecut patru ani la PSV Eindhoven consideră că dacă transferul de pe Ennio Tardini la PSV se va perfecta, Man va avea parte de un mare pas în față în carieră. În plus, Popescu e de părere că echipa actuală a românului nici nu se compară cu formația din Olanda.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni avereaImagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Dacă va reuși acest transfer, ar fi un pas uriaș în cariera lui. Mult mai important decât ce a însemnat Parma. Din punctul de vedere al valorii cluburilor și al notorietății, Eindhoven este mult peste Parma. Nu poți compara PSV cu Parma, cu tot respectul pentru fotbalul italian. Eindhoven joacă aproape an de an în Champions League, Parma nu ajunge nici în Conference League. Este o diferență uriașă“, a declarat Gică Popescu, potrivit golazo.ro.

1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 5 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 6 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus
