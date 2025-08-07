Fabrizio Romano, anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV: "Afacerea progresează bine" - Antena Sport

Fabrizio Romano a făcut un anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV. Cunoscutul jurnalist italian, specializat pe transferuri, a dezvăluit că internaţionalul român e tot mai aproape de campioana Olandei.
Dennis Man va pleca astfel de la Parma, echipă la care evoluează din iarna lui 2021. El a mai fost dorit şi de formaţii din Serie A, în această vară, însă interesul nu s-a concretizat.
Fabrizio Romano, anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV
După ce a dezvăluit interesul lui PSV pentru Dennis Man, în urmă cu câteva zile, Fabrizio Romano a oferit noi detalii despre transferul internaţionalului român.
Jurnalistul italian a transmis faptul că negocierile sunt aproape finalizate între campioana Olandei şi oficialii de la Parma în privinţa transferului lui Dennis Man. “Cruciaţii” ar urma să primească suma de opt milioane de euro în schimbul internaţionalului român.
“Afacerea Dennis Man progresează bine, iar PSV se apropie de un acord cu Parma.
Mai sunt detalii de pus la punct și apoi afacerea poate fi încheiată, așa cum am dezvăluit”, a transmis Fabrizio Romano, pe contul lui de Twitter.
Gică Popescu trage un semnal de alarmă pentru Dennis Man
Gică Popescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria țării noastre, a acordat un interviu în care a vorbit pe larg despre posibila venire a lui Man în Eredivisie.
Omul care a petrecut patru ani la PSV Eindhoven consideră că dacă transferul de pe Ennio Tardini la PSV se va perfecta, Man va avea parte de un mare pas în față în carieră. În plus, Popescu e de părere că echipa actuală a românului nici nu se compară cu formația din Olanda.