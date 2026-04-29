FIFA ia în calcul o decizie care l-ar înfuria pe Gigi Becali. Reacția venită dinspre FRF

Ziua de miercuri a fost marcată la nivel fotbalistic de organizarea unei ședințe în cadrul Consiliului FIFA, unde a fost adusă în discuție o potențială nouă regulă care să se aplice la nivel mondial: Under-20 sau Under-21.

După apariția informației respective, Federația Română de Fotbal, care funcționează cu această regulă din 2016 încoace, a oferit o reacție și a salutat inițiativa forului mondial.

O regulă ce obligă echipele să folosească tineri poate fi aplicată la nivel mondial

Ședința Consiliului FIFA de la Vancouver a reprezentat un prilej pentru diverse discuții purtate de oamenii care guvernează fotbalul la nivel mondial, cum ar fi cea despre cartonașul roșu care ar urma să fie arătat jucătorilor care își acoperă gura. Pe lângă acest aspect care reprezintă o schimbare uriașă în sport, forul mondial a decis și să ia în considerare punerea în aplicare a unei noi reguli care există în România din 2016.

Potrivit jurnaliștilor de la marca.com, “Consiliul FIFA a aprobat în unanimitate un proces de consultare cu toți actorii relevanți pentru a implementa o regulă obligatorie pentru cluburile de seniori astfel încât să aibă cel puțin un jucător U-20 sau U-21 din academie pe teren și să înregistreze propunerea la Consiliul FIFA anul viitor“.

Astfel, există o posibilitate ca celebra Regulă U-21 din România să ajungă aplicată la nivel mondial. Rămâne de văzut ce se va discuta în continuare la masa forului mondial și ce decizie se va lua.