S-a aflat ce oferte sunt pentru Ştefan Baiaram şi Carlos Mora. "Din Top 5 Europa" - Antena Sport

Ștefan Baiaram sau Carlos Mora sunt cei mai căutaţi jucători de la Universitatea Craiova. Cei doi cel mai probabil vor pleca din vară de la Universitatea Craiova. Impresarul Mihăiţă Pleşan susţine că a dus la club multe oferte bune pentru cei doi, dar Mihai Rotaru nu-i lasă încă să plece. Pentru Ştefan Baiaram au existat până acum oferte care se ridică la cinci milioane de euro, iar Mora este căutat de formaţii “din Top 5 Europa”.

Carlos Mora este impresariat de Mihăiţă Pleşan, iar acesta susţine că pentru el sunt deja oferte tentante.

„Este jucătorul meu, sunt discuții și pentru el. De obicei, vorbesc cu jucătorii doar în momentul în care m-am înțeles deja cu echipa. Nu vreau să-i agit înainte. Pentru Mora există interes din Top 5 cele mai puternice campionate. Nu vreau să vorbesc despre sume, pot să spun doar că e vorba despre milioane de euro. [Peste două?] Da, fără nicio problemă!”, a spus Pleșan pentru gsp.ro.

Cât îl priveşte pe Baiaram, Pleşan susţine că a venit cu o ofertă din Spania pentru el, dar a fost declinată.

„Universitatea a refuzat oferte și de 4 milioane de euro pentru Baiaram. Asta a venit de la mine. Înțeleg că au mai fost și altele, de 5 milioane. Nu știu dacă e adevărat. În trecut, am vorbit cu o echipă din Spania pentru Baiaram, dar era departe de suma pe care o cerea Craiova. [Deci Craiova solicită acum peste 5 milioane pe Baiaram?] Așa mă gândesc”, a mai spus impresarul pentru sursa menţionată.