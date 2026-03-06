Gigi Becali a decis! Care sunt primii jucători de la FCSB cărora li se vor prelungi contractele - Antena Sport

FCSB a intrat în istorie, după ce a ratat pentru prima dată accederea în play-off-ul Ligii 1. Chiar și așa, campioana ultimelor două sezoane va lupta pentru calificarea în UEFA Conference League, iar conducerea pregătește deja strategia pentru viitoarea stagiune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a decis care sunt primii jucători care vor beneficia de prelungirea contractelor. Primul va fi Florin Tănase, cel mai important jucător al grupării roș-albastre.

Florin Tănase continuă la FCSB. Ce alți jucători vor prelungi

Florin Tănase este principala prioritate a lui Gigi Becali, care a luat decizia de a-i prelungi contractul celui mai important marcator din acest sezon al campioanei en-titre.

Gsp.ro anunță că alături de el, vor mai semna Valentin Crețu și Mihai Popescu. Cu toate că suferise o accidentare gravă la echipa națională, stoperul s-a recuperat incredibil, lucru care l-a convins pe patronul roș-albaștrilor să îi prelungească acordul scadent la finalul stagiunii.

Finanțatorul grupării antrenate de Elias Charalambous nu concepe ratarea calificării în UEFA Conference League și nu renunță la marele vis așteptat deja de ani buni: Liga Campionilor.