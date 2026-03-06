Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia - Antena Sport

Ionuț Radu este în prezent unul dintre cei mai în formă jucători români care evoluează peste hotare. Portarul se află și pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, iar vineri va da piept cu Real Madrid.
Într-un interviu acordat pentru presa din Spania, internaționalul român a explicat cum a ajuns în La Liga și a vorbit și despre experiența din Premier League care l-a șocat.
Ionuț Radu: „ Aici mi-am găsit liniștea”
Înainte de meciul cu Real Madrid din campionatul Spaniei, Ionuț Radu a acordat un interviu pentru presa iberică, în care a vorbit despre transferul său la Celta Vigo, moment care i-a schimbat complet cariera.
În același timp, portarul român a explicat pe scurt și ce s-a întâmplat când a ajuns la Bournemouth și care a fost prima decizie pe care a luat-o după prima zi la gruparea din Premier League.
„Anul trecut îmi expira contractul cu Inter și în ultimele șase luni am plecat la Venezia. Acolo am început să joc după un an și jumătate în care nu o făcusem. După trei luni m-a sunat agentul meu și mi-a spus că Celta este interesată. Când am auzit asta, i-am spus imediat că este în regulă.
M-a surprins interesul lor, pentru că este o echipă de Europa League. Ei veniseră să mă vadă jucând și ceva trebuie să fi făcut bine ca să vrea să mă aducă aici.
Este un loc foarte liniștit, lucru foarte important pentru un fotbalist, pentru că nu ai multe distracții. Te poți concentra doar pe fotbal. Pentru mine este locul ideal, îmi place foarte mult.
Înainte să ajung aici eram stresat, pentru că mereu ajungeam la echipe împrumutat de Inter. Împrumuturile te penalizează mult, nu poți avea continuitate. Aici mi-am găsit locul, liniștea, și sunt foarte fericit. Este cea mai bună experiență pe care am avut-o”.
Ionuț Radu, despre experiența din Premier League
„În prima mea zi la Bournemouth i-am spus deja familiei mele că acesta este cel mai bun jucător pe care l-am văzut în viața mea. Le-am spus și că va fi cel mai mare transfer pe care îl va face clubul, iar asta s-a întâmplat anul acesta.
Este un jucător incredibil. Are multă forță, tehnică… are totul. Este foarte bun și eu îl apreciez foarte mult”, a povestit portarul român, potrivit as.com.
