Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia - Antena Sport

Ionuț Radu este în prezent unul dintre cei mai în formă jucători români care evoluează peste hotare. Portarul se află și pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, iar vineri va da piept cu Real Madrid.

Într-un interviu acordat pentru presa din Spania, internaționalul român a explicat cum a ajuns în La Liga și a vorbit și despre experiența din Premier League care l-a șocat.

Ionuț Radu: „ Aici mi-am găsit liniștea”

Înainte de meciul cu Real Madrid din campionatul Spaniei, Ionuț Radu a acordat un interviu pentru presa iberică, în care a vorbit despre transferul său la Celta Vigo, moment care i-a schimbat complet cariera.

În același timp, portarul român a explicat pe scurt și ce s-a întâmplat când a ajuns la Bournemouth și care a fost prima decizie pe care a luat-o după prima zi la gruparea din Premier League.

„Anul trecut îmi expira contractul cu Inter și în ultimele șase luni am plecat la Venezia. Acolo am început să joc după un an și jumătate în care nu o făcusem. După trei luni m-a sunat agentul meu și mi-a spus că Celta este interesată. Când am auzit asta, i-am spus imediat că este în regulă.