Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia

Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia

Daniel Işvanca Publicat: 6 martie 2026, 16:47

Comentarii
Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia

Ionuț Radu / Profimedia

Ionuț Radu este în prezent unul dintre cei mai în formă jucători români care evoluează peste hotare. Portarul se află și pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, iar vineri va da piept cu Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un interviu acordat pentru presa din Spania, internaționalul român a explicat cum a ajuns în La Liga și a vorbit și despre experiența din Premier League care l-a șocat.

Ionuț Radu: „ Aici mi-am găsit liniștea”

Înainte de meciul cu Real Madrid din campionatul Spaniei, Ionuț Radu a acordat un interviu pentru presa iberică, în care a vorbit despre transferul său la Celta Vigo, moment care i-a schimbat complet cariera.

În același timp, portarul român a explicat pe scurt și ce s-a întâmplat când a ajuns la Bournemouth și care a fost prima decizie pe care a luat-o după prima zi la gruparea din Premier League.

„Anul trecut îmi expira contractul cu Inter și în ultimele șase luni am plecat la Venezia. Acolo am început să joc după un an și jumătate în care nu o făcusem. După trei luni m-a sunat agentul meu și mi-a spus că Celta este interesată. Când am auzit asta, i-am spus imediat că este în regulă.

Reclamă
Reclamă

M-a surprins interesul lor, pentru că este o echipă de Europa League. Ei veniseră să mă vadă jucând și ceva trebuie să fi făcut bine ca să vrea să mă aducă aici.

Este un loc foarte liniștit, lucru foarte important pentru un fotbalist, pentru că nu ai multe distracții. Te poți concentra doar pe fotbal. Pentru mine este locul ideal, îmi place foarte mult.

Înainte să ajung aici eram stresat, pentru că mereu ajungeam la echipe împrumutat de Inter. Împrumuturile te penalizează mult, nu poți avea continuitate. Aici mi-am găsit locul, liniștea, și sunt foarte fericit. Este cea mai bună experiență pe care am avut-o”.

"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
Reclamă

Ionuț Radu, despre experiența din Premier League

„În prima mea zi la Bournemouth i-am spus deja familiei mele că acesta este cel mai bun jucător pe care l-am văzut în viața mea. Le-am spus și că va fi cel mai mare transfer pe care îl va face clubul, iar asta s-a întâmplat anul acesta.

Este un jucător incredibil. Are multă forță, tehnică… are totul. Este foarte bun și eu îl apreciez foarte mult”, a povestit portarul român, potrivit as.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Observator
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
17:33
Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: “Oricine l-a ales știa”
17:25
Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat
17:21
Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali
16:59
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie
16:55
Florin Bratu “schimbă foaia” la Metaloglobus: “Din clipa asta!”. Primul mesaj după revenirea în Liga 1
16:47
Ioan Vermeşan, prima reacţie după ce Mircea Lucescu l-a chemat la naţionala României
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”