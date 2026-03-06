Filipe Coelho a răbufnit înaintea meciului cu Rapid: „Viața nu e corectă uneori” - Antena Sport

Universitatea Craiova se va deplasa în ultima etapă a sezonului regular pe terenul celor de la Rapid București, la doar câteva zile după ce a obținut calificarea în semifinalele Cupei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Filipe Coelho a fost suspendat pentru această dispută, iar tehnicianul formației din Bănie și-a strigat nemulțumirea la conferința de presă premergătoare jocului.

Filipe Coelho se consideră nedreptățit

Filipe Coelho a fost eliminat în partida din Cupă, dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, iar tehnicianul portughez nu va sta pe bancă la disputa din Giulești, contra Rapidului.

Antrenorul a fost suspendat pentru două etape, însă s-a declarat nemulțumit la conferința de presă în legătură cu pedeapsa primită din partea Comisiei de Disciplină.

„Suspendarea mea e de două meciuri, asta e informația pe care o am. Să fiu sincer, unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut aici, în cantonament, a fost să revăd imaginile. În opinia mea, viața nu e corectă uneori. Fotbalul nu e drept. Din punctul meu de vedere, e prea mult să fiu suspendat pentru două partide.