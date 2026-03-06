Filipe Coelho a răbufnit înaintea meciului cu Rapid: „Viața nu e corectă uneori” - Antena Sport

Închide meniul
Filipe Coelho a răbufnit înaintea meciului cu Rapid: „Viața nu e corectă uneori”

Daniel Işvanca Publicat: 6 martie 2026, 16:31

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova se va deplasa în ultima etapă a sezonului regular pe terenul celor de la Rapid București, la doar câteva zile după ce a obținut calificarea în semifinalele Cupei României.

Filipe Coelho a fost suspendat pentru această dispută, iar tehnicianul formației din Bănie și-a strigat nemulțumirea la conferința de presă premergătoare jocului.

Filipe Coelho se consideră nedreptățit

Filipe Coelho a fost eliminat în partida din Cupă, dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, iar tehnicianul portughez nu va sta pe bancă la disputa din Giulești, contra Rapidului.

Antrenorul a fost suspendat pentru două etape, însă s-a declarat nemulțumit la conferința de presă în legătură cu pedeapsa primită din partea Comisiei de Disciplină.

„Suspendarea mea e de două meciuri, asta e informația pe care o am. Să fiu sincer, unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut aici, în cantonament, a fost să revăd imaginile. În opinia mea, viața nu e corectă uneori. Fotbalul nu e drept. Din punctul meu de vedere, e prea mult să fiu suspendat pentru două partide.

Am văzut în Champions League și în Liga 1 antrenori care au făcut asta, s-au dus pe teren în momente fericite, când echipa a marcat un gol. Greșeala pe care am făcut-o știți care e? Greșeala pe care am făcut-o nu e că am intrat pe teren să mă bucur la gol. E că m-am așteptat să fiu tratat precum alți antrenori aflați în aceeași situație”.

Filipe Coelho: „Nu am fost tratat la fel”

„E un fapt. Nu am fost tratat la fel. De ce? Nu știu. Sunt aici să-mi fac treaba. De când am venit, am spus că unul dintre lucrurile pe care le apreciez e respectul. Până acum, niciun antrenor sau jucător advers nu poate spune că nu l-am tratat cu respect.

Voi fi așa până la final. Poate respectul pe care mi-l prezintă nu e același. De ce? Nu știu. Dar, să termin cu acest subiect, suntem aici pentru meciul cu Rapid. Dăm peste o echipă bună, peste un antrenor bun, pentru un antrenor care e un adevărat gentleman.

Rapid are un antrenor bun, cu experiență. Va fi un meci greu, împotriva unei echipe bune. O echipă care a adus câțiva jucători buni în iarnă. Au avantajul că joacă acasă, dar obiectivul nostru e să obținem toate cele 3 puncte, ca de obicei”, a declarat tehnicianul Universității Craiova.

