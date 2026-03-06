Accidentarea lui Cristiano Ronaldo, mai serioasă decât se aștepta! Anunțul antrenorului starului portughez - Antena Sport

Închide meniul
Accidentarea lui Cristiano Ronaldo, mai serioasă decât se aștepta! Anunțul antrenorului starului portughez

Andrei Nicolae Publicat: 6 martie 2026, 16:30

Cristiano Ronaldo, la Al-Nassr/ Profimedia

Cristiano Ronaldo a suferit o accidentare în zona coapsei după ultimul meci disputat în tricoul lui Al-Nassr, iar problemele pe care le are jucătorul de 41 de ani nu sunt atât de simple. Jorge Jesus, tehnicianul formației din Riad, a transmis că “CR7” va merge în Spania pentru a se recupera alături de fizioterapeutul său personal.

Situație complicată pentru Cristiano Ronaldo și Al-Nassr în a doua jumătate a sezonului din Arabia Saudită. După meciul disputat de echipa sa contra lui Al Fayha, în care a ratat și o lovitură de la 11 metri, lusitanul a fost diagnosticat cu o accidentare în zona coapsei și și-a început programul de recuperare.

Panică în privința lui Cristiano Ronaldo

La câteva zile distanță de la acea partidă, Jorge Jesus a “dat alarma” și a anunțat că problema lui Ronaldo nu e atât de simplă și că va fi nevoit să plece din Arabia Saudită pentru recuperare.

După teste am sesizat că accidentarea suferită de Cristiano Ronaldo e mai serioasă decât se aștepta, așa că are nevoie imediată de odihnă și recuperare cu un tratament specific. Cristiano va călători acum în Spania, ca toți jucătorii care au mers pentru tratament când s-au accidentat.

Am observat că accidentarea necesita tratament în Madrid cu fizioterapeutul său personal. Sperăm să se întoarcă în curând și să ajute echipa“, a spus antrenorul echipei din Riad la conferința de presă, potrivit marca.com.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, se anticipează ca Ronaldo să se recupereze în două-patru săptămâni, misiunea sa fiind să revină pe teren înainte de finalul lunii martie. Fotbalistul care visează la borna de 1000 de goluri va rata cu siguranță următoarele meciuri:

  • Al Nassr – Neom, 7 martie
  • Al Khaeej – Al Nassr, 14 martie

Rămâne de văzut când vor fi reprogramate meciurile echipei din Riad cu Al Wasl din Liga Campionilor Asiei 2, competiței care se vede exclusiv în AntenaPLAY.

