Florin Pîrvu crede că Voluntari are prima şansă cu Hermannstadt: “Credem până la final”

Echipa FC Hermannstadt a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea FC Voluntari, în prima manşă a barajului pentru promovare/menţinere în Superligă. Sibienii au condus cu 3-0.

Antrenorul celor de la Voluntari, Florin Pîrvu, crede că echipa lui are acum prima şansă.

“La pauză am vorbit cu băieţii să ţinem capul sus. Am primit un nou gol, dar ne-am revenit, am pus presiune. Cu ocazia lui Babic puteam să facem şi un rezultat de egalitate. Sunt mulţumit de băieţi, au crezut până la capăt.

Nu este nimic pierdut, ne jucăm şansa până la capăt. Consider că avem un grup bun. Trebuie să reuşim, credem până la final. Jucăm pe terenul nostru. O să facem o analiză, scotem lucrurile care nu au mers şi să păstrăm ce a fost bun şi cu încredere putem să scoatem un rezultat bun”, a declarat antrenorul Florin Pîrvu, la Digi Sport.

Cum s-au marcat golurile

Elevii lui Dorinel Munteanu au deschis scorul în minutul 27 al partidei de pe Municipal, prin Neguţ, care a înscris după o serie de driblinguri în careul advers, După zece minute, Buş nu a putut controla mingea într-o poziţie exelentă, în faţa porţii ilfovenilor, pentru ca pe final de repriză, în minutul 45, Silviu Balaure să majoreze avantajul gazdelor cu un şut de la marginea careului după intervenţia lui Chioveanu la Sergiu Buş. Imediat după pauză, Buş şi-a trecut, în sfârşit, numele pe tabela de marcaj, iar gazdele conduceau cu 3-0 în minutul 48. Faţa meciului s-a schimbat însă în numai trei minute, elevii lui Pîrvu revenind incredibil pe tabelă. Mihai Roman a redus din diferenţă în minutul 53, iar Radu Crişan a înscris şi el în minutul 56, ilfovenii apropiindu-se astfel la un singur gol. După două minute Marko Babic a luftat din marginea careului mic, ratând egalarea. Oaspeţii au încercat să găsească golul egalizator, dar nu au reuşit, iar FC Hermannstadt – FC Voluntari s-a încheiat 3-2.