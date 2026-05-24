Home | Fotbal | Liga 1 | FC Hermannstadt – FC Voluntari 3-2. Trupa lui Dorinel Munteanu şi-a făcut viaţa grea!

FC Hermannstadt – FC Voluntari 3-2. Trupa lui Dorinel Munteanu şi-a făcut viaţa grea!

Andrei Nicolae Publicat: 24 mai 2026, 19:20

Comentarii
FC Hermannstadt – FC Voluntari 3-2. Trupa lui Dorinel Munteanu şi-a făcut viaţa grea!

Colaj FC Hermannstadt - FC Voluntari - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FC Hermannstadt și FC Voluntari s-au întâlnit duminică după-amiaza în prima manșă a barajului pentru menținere/promovare în Liga 1. Sibienii s-au impus cu 3-2, după ce au condus cu 3-0, dar ilfovenii au marcat de două ori în trei minute! Meciul decisiv se va juca la Voluntari.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida a fost transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

FC Hermannstadt – FC Voluntari 3-2

Final de joc!

Min. 55. Gol Voluntari! A marcat Radu Crişan.

Min. 53. Gol Voluntari! A marcat Mihai Roman

Reclamă
Reclamă

Min. 47 Gol Hermannstadt! Gol marcat de Sergiu Buș.

Min. 45 Gol Hermannstadt! Balaure face 2-0 pentru trupa lui Dorinel Munteanu. Înscrie cu un şut din marginea careului.

Min. 26. Gol Hermannstadt! Neguț deschide scorul. 

Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Reclamă

A început partida!

Echipele de start:

  • Hermannstadt (4-4-3): Lazar – Căpușă, I. Stoica, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – Balaure, Dr. Albu, Zargary – Neguț, Chițu, Buș. Rezerve: Muțiu – Pop, L. Stancu, Karo, Issah, Gândilă, Afalna, Ritivoi, Gjorgjievski. Antrenor: Dorinel Munteanu
  • FC Voluntari: Chioveanu – Schieb, R. Crișan, Onișa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe (cpt.), Cvek, Guțea – Mih. Roman, Babic. Rezerve: Al. Maxim – Dan. Toma, Merloi, Mar. Ștefan, Nemec, Haită, Rz. Neag, Vencu, Petculescu. Antrenor: Florin Pîrvu

FC Hermannstadt a ajuns în această “dublă” după ce a terminat pe a doua poziție de baraj din Liga 1, poziția a 14-a, chiar deasupra locurilor retrogradabile, la trei puncte de Unirea Slobozia. Sibienii au început play-out de pe penultimul loc, însă au reușit să îi întreacă pe ialomițeni, înregistrând un parcurs cu trei victorii, patru remize și două eșecuri în a doua parte a campionatului.

Hermannstadt a terminat chiar la egalitate de puncte cu Petrolul, care s-a salvat și de la baraj, însă ploieștenii au avut avantajul că au intrat în play-out fără rotunjire.

De cealaltă parte, FC Voluntari a avut un parcurs de excepție în play-off-ul Ligii a 2-a, fiind de departe cea mai bună echipă din “grupa” de 6. În 10 meciuri, trupa lui Florin Pîrvu a adunat opt victorii, un egal și o înfrângere și au terminat pe locul 3, la egalitate de puncte cu Sepsi, care a încheiat sezonul pe 2 și a promovat direct. Covăsnenii au avut însă câștig de cauză, pentru că s-au clasat mai bine la finalul sezonului regulat.

Ultimul meci direct dintre FC Hermannstadt și FC Voluntari a avut loc în martie 2024, în play-out-ul Ligii 1, când ilfovenii au câștigat cu 1-0 grație unui gol marcat de George Merloi. La finalul acelui sezon, echipa de la marginea Bucureștiului a retrogradat însă.

Echipele probabile la Hermannstadt – FC Voluntari

Hermannstadt (4-4-3): Lazar – Căpușă, I. Stoica, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – Balaure, Dr. Albu, Zargary – Neguț, Chițu, Buș

Rezerve: Muțiu – Pop, L. Stancu, Karo, Issah, Gândilă, Afalna, Gjorgjievski

Absenți: Kujabi, Politic, Florescu, Bârstan, Karo, Ritivoi (accidentați)

Antrenor: Dorinel Munteanu

FC Voluntari: Chioveanu – Schieb, R. Crișan, Onișa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe (cpt.), Cvek, Rob. Petculescu – Mih. Roman, Babic

Rezerve: Al. Maxim – Dan. Toma, Guțea, Merloi, Mar. Ștefan, Nemec, Haită, Rz. Neag, Vencu

Antrenor: Florin Pîrvu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă semifinala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Observator
Mungiu, la revenirea în ţară după câştigarea Palme d'Or: "Nu aşteptăm statui, că n-am dat cu mingea în poartă"
Primul om care îl refuză pe Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Primul om care îl refuză pe Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total