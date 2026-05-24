FC Hermannstadt – FC Voluntari 3-2. Trupa lui Dorinel Munteanu şi-a făcut viaţa grea!

FC Hermannstadt și FC Voluntari s-au întâlnit duminică după-amiaza în prima manșă a barajului pentru menținere/promovare în Liga 1. Sibienii s-au impus cu 3-2, după ce au condus cu 3-0, dar ilfovenii au marcat de două ori în trei minute! Meciul decisiv se va juca la Voluntari.
FC Hermannstadt – FC Voluntari 3-2
Final de joc!
Min. 55. Gol Voluntari! A marcat Radu Crişan.
Min. 53. Gol Voluntari! A marcat Mihai Roman
Min. 47 Gol Hermannstadt! Gol marcat de Sergiu Buș.
Min. 45 Gol Hermannstadt! Balaure face 2-0 pentru trupa lui Dorinel Munteanu. Înscrie cu un şut din marginea careului.
Min. 26. Gol Hermannstadt! Neguț deschide scorul.
A început partida!
Echipele de start:
- Hermannstadt (4-4-3): Lazar – Căpușă, I. Stoica, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – Balaure, Dr. Albu, Zargary – Neguț, Chițu, Buș. Rezerve: Muțiu – Pop, L. Stancu, Karo, Issah, Gândilă, Afalna, Ritivoi, Gjorgjievski. Antrenor: Dorinel Munteanu
- FC Voluntari: Chioveanu – Schieb, R. Crișan, Onișa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe (cpt.), Cvek, Guțea – Mih. Roman, Babic. Rezerve: Al. Maxim – Dan. Toma, Merloi, Mar. Ștefan, Nemec, Haită, Rz. Neag, Vencu, Petculescu. Antrenor: Florin Pîrvu
FC Hermannstadt a ajuns în această “dublă” după ce a terminat pe a doua poziție de baraj din Liga 1, poziția a 14-a, chiar deasupra locurilor retrogradabile, la trei puncte de Unirea Slobozia. Sibienii au început play-out de pe penultimul loc, însă au reușit să îi întreacă pe ialomițeni, înregistrând un parcurs cu trei victorii, patru remize și două eșecuri în a doua parte a campionatului.
Hermannstadt a terminat chiar la egalitate de puncte cu Petrolul, care s-a salvat și de la baraj, însă ploieștenii au avut avantajul că au intrat în play-out fără rotunjire.
De cealaltă parte, FC Voluntari a avut un parcurs de excepție în play-off-ul Ligii a 2-a, fiind de departe cea mai bună echipă din “grupa” de 6. În 10 meciuri, trupa lui Florin Pîrvu a adunat opt victorii, un egal și o înfrângere și au terminat pe locul 3, la egalitate de puncte cu Sepsi, care a încheiat sezonul pe 2 și a promovat direct. Covăsnenii au avut însă câștig de cauză, pentru că s-au clasat mai bine la finalul sezonului regulat.
Ultimul meci direct dintre FC Hermannstadt și FC Voluntari a avut loc în martie 2024, în play-out-ul Ligii 1, când ilfovenii au câștigat cu 1-0 grație unui gol marcat de George Merloi. La finalul acelui sezon, echipa de la marginea Bucureștiului a retrogradat însă.
Echipele probabile la Hermannstadt – FC Voluntari
Hermannstadt (4-4-3): Lazar – Căpușă, I. Stoica, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – Balaure, Dr. Albu, Zargary – Neguț, Chițu, Buș
Rezerve: Muțiu – Pop, L. Stancu, Karo, Issah, Gândilă, Afalna, Gjorgjievski
Absenți: Kujabi, Politic, Florescu, Bârstan, Karo, Ritivoi (accidentați)
Antrenor: Dorinel Munteanu
FC Voluntari: Chioveanu – Schieb, R. Crișan, Onișa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe (cpt.), Cvek, Rob. Petculescu – Mih. Roman, Babic
Rezerve: Al. Maxim – Dan. Toma, Guțea, Merloi, Mar. Ștefan, Nemec, Haită, Rz. Neag, Vencu
Antrenor: Florin Pîrvu
