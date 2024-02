Florin Prunea, savuros despre momentul în care a revenit de la Cupa Mondială din 1994: „Am comis-o! Nu voiam să cobor din avion!” - Antena Sport

lorin Prunea, savuros despre momentul în care a revenit de la Cupa Mondială din 1994

Florin Prunea a transmis un mesaj savuros despre momentul în care a revenit de la Cupa Mondială din 1994. Fostul portar a declarat că el este cel care a comis greşeala din meciul România – Suedia, din sferturile CM 1994, dar a subliniat că suporterii primei reprezentative l-au iertat.

Florin Prunea a fost prezent la premiera filmului „Hai, Români – Povestea Generației de Aur”, film care se va lansa în cinema pe 1 martie.

„Eu sunt ăla care am comis-o la meciul cu Suedia, cred că mă cunoaşte toată lumea. Îmi pare rău că am comis-o, dar aşa a vrut Dumnezeu. Suporterii naţionalei m-au iertat, da. M-au iertat chiar de pe scara avionului la întoarcere atunci. Am oprit la Timişoara atunci, pentru că ne aşteptau 50.000 de timişoreni. Eu nu voiam să cobor din avion, dar Nea Puiu (n.r. – fostul selecţioner Anghel Iordănescu) a zis să cobor.