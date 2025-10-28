Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo - FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” - Antena Sport

Home | Fotbal | Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți”

Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți”

Publicat: 28 octombrie 2025, 19:40

Comentarii
Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți”

Florin Talpan, în timpul unui interviu - Antena Sport

Florin Talpan a avut un discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo, duelul din prima etapă a grupelor Cupei României. Juristul de la CSA Steaua a declarat că echipa din Liga 1, condusă de Zeljko Kopic, e, de fapt, o „clonă”.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Talpan a mai declarat că suporterii dinamoviști sunt mințiți și adevărata echipă este cea din Liga a 2-a. Acesta a comparat situația dintre cele două cluburi din Ștefan cel Mare cu cea dintre CSA Steaua și FCSB.  

Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo 

„Știm că Dinamo 1948 SA nu este de fapt Dinamo București, ci o clonă, precum FCSB. Dar, din păcate, nimeni nu spune acest lucru. Și mă întristează când văd că și cei din conducerea clubului Dinamo stau cu capetele plecate în fața clonei clubului lor, acceptând minciunile lor, acceptând ca suporterii dinamoviști să fie mințiți de o societate care în 10 ani a trecut prin două insolvențe. 

Nici despre asta nu se vorbește. Am citit în presă că Dinamo 1948 SA a șters datorii de peste 17 milioane de euro cu cele două insolvențe. Am citit că cei care au pierdut au fost jucătorii. Dar acestui club nu i-a luat nimeni dreptul de a promova în Liga 1. 

În loc să avem în Liga 1 cluburi curate, care își plătesc jucătorii la timp, care își plătesc datoriile la timp, avem doar cluburi țepare, care se fac de rușine când merg în cupele europene, care sunt implicate în scandaluri. 

Reclamă
Reclamă

Federația ar trebui să facă totul pentru a proteja imaginea fotbalului românesc, dar nu face nimic. Joacă Dinamo București, unul dintre cele mai mari cluburi sportive din România, al doilea cel mai mare, după Steaua, cu un club care pretinde că e Dinamo, deși a fost înființat în 2001. Și nimeni nu zice nimic. În ce țară trăim?! Ce fotbal e ăsta?”, a declarat Florin Talpan, conform prosport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Observator
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
20:29
„Ciuca bătăilor”. Avertisment pentru Daniel Pancu înainte de venirea la CFR Cluj: „S-au săturat cu binele”
20:22
CS Dinamo – FC Dinamo LIVE TEXT (21:00). CFR Cluj s-a distrat cu CSM Slatina
20:09
Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni”
20:07
Leo Messi, provocat să numească “GOAT-urile” din alte sporturi. Argentinianul a făcut referire și la Maradona
19:37
Clubul de tradiție din Liga 1 trăiește un “coșmar”! A primit din nou interdicție la transferuri
19:14
EXCLUSIVRăzboi total în gimnastică, după decizia luată de FRG. Replica dată de Carmencita Constantin: „Tot eu voi fi de vină”
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 5 Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene