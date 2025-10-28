Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo - FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” - Antena Sport

Florin Talpan a avut un discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo, duelul din prima etapă a grupelor Cupei României. Juristul de la CSA Steaua a declarat că echipa din Liga 1, condusă de Zeljko Kopic, e, de fapt, o „clonă”.

Florin Talpan a mai declarat că suporterii dinamoviști sunt mințiți și adevărata echipă este cea din Liga a 2-a. Acesta a comparat situația dintre cele două cluburi din Ștefan cel Mare cu cea dintre CSA Steaua și FCSB.

Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo

„Știm că Dinamo 1948 SA nu este de fapt Dinamo București, ci o clonă, precum FCSB. Dar, din păcate, nimeni nu spune acest lucru. Și mă întristează când văd că și cei din conducerea clubului Dinamo stau cu capetele plecate în fața clonei clubului lor, acceptând minciunile lor, acceptând ca suporterii dinamoviști să fie mințiți de o societate care în 10 ani a trecut prin două insolvențe.

Nici despre asta nu se vorbește. Am citit în presă că Dinamo 1948 SA a șters datorii de peste 17 milioane de euro cu cele două insolvențe. Am citit că cei care au pierdut au fost jucătorii. Dar acestui club nu i-a luat nimeni dreptul de a promova în Liga 1.

În loc să avem în Liga 1 cluburi curate, care își plătesc jucătorii la timp, care își plătesc datoriile la timp, avem doar cluburi țepare, care se fac de rușine când merg în cupele europene, care sunt implicate în scandaluri.