Fost jucător la Petrolul şi Rapid, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Daniel Chiriță a fost condamnat de Judecătoria Ploiești la un an de închisoare cu suspendare. Fostul fundaş al Petrolului a fost prins de două ori fără permis, iar ultima dată a stat chiar şi la închisoare pentru 24 de ore.
Judecătorii au stabilit câte 9 luni de închisoare pentru fiecare infracțiune, iar prin contopire fostul fotbalist primise un an de detenţie. Instanţa a decis în final ca pedepsa să fie cu suspendare. În acest interval, Chiriță trebuie să respecte mai multe obligații, printre care prezentarea la Serviciul de Probațiune, anunțarea schimbărilor de domiciliu sau loc de muncă și prestarea a 80 de zile de muncă în folosul comunității, conform Golazo.
Daniel Chiriţă a făcut parte din echipa celor de la Petrolul care avea să câştige Cupa României în 1995. De asemenea, Chiriţă a mai jucat în România la Rapid şi Universitatea Craiova. În străinătate, Daniel Chiriţă a e evoluat la Șahtior și Zenit.
