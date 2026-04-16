Home | Fotbal | Fost jucător la Petrolul şi Rapid, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Fost jucător la Petrolul şi Rapid, condamnat la un an de închisoare cu suspendare

Radu Constantin Publicat: 16 aprilie 2026, 9:28

Comentarii
Daniel Chiriță

Daniel Chiriță a fost condamnat de Judecătoria Ploiești la un an de închisoare cu suspendare. Fostul fundaş al Petrolului a fost prins de două ori fără permis, iar ultima dată a stat chiar şi la închisoare pentru 24 de ore.

Judecătorii au stabilit câte 9 luni de închisoare pentru fiecare infracțiune, iar prin contopire fostul fotbalist primise un an de detenţie. Instanţa a decis în final ca pedepsa să fie cu suspendare. În acest interval, Chiriță trebuie să respecte mai multe obligații, printre care prezentarea la Serviciul de Probațiune, anunțarea schimbărilor de domiciliu sau loc de muncă și prestarea a 80 de zile de muncă în folosul comunității, conform Golazo.

Daniel Chiriţă a făcut parte din echipa celor de la Petrolul care avea să câştige Cupa României în 1995. De asemenea, Chiriţă a mai jucat în România la Rapid şi Universitatea Craiova. În străinătate, Daniel Chiriţă a e evoluat la Șahtior și Zenit.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Observator
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Digi RCS-RDS, actualizare în grila de programe la nivel național. Pe ce poziții găsești canalele Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena și TVR Sport
Fanatik.ro
Digi RCS-RDS, actualizare în grila de programe la nivel național. Pe ce poziții găsești canalele Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena și TVR Sport
11:24

Ziua decisivă pentru venirea lui Hagi. Comitetul Executiv votează în scurt timp viitorul selecționer
11:01

Vinicius Jr, lăsat în urmă pe arena lui Bayern. De ce a plecat autocarul lui Real fără starul brazilian
10:58

2 milioane de euro pentru Jovo Lukic. Ofertă surpriză pentru jucătorul lui U Cluj
10:36

Bayern a stabilit deja primul transfer pentru sezonul viitor! Sumă record pentru un atacant din Premier League
10:35

S-a decis viitorul lui Radu Drăguşin! Va fi vândut la vară
9:56

„Camavinga este un prost!” Sneijder și Thierry Henry n-au avut milă de Real Madrid după eliminare
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”