Anunţul momentului înainte de Dinamo – FCSB. Dat absent, jucătorul a fost inclus în lot în ultimul moment

Mihai Alecu Publicat: 29 mai 2026, 13:40

David Miculescu va fi în lot pentru meciul dintre Dinamo şi FCSB. Foto: Sport Pictures

Veste importantă cu câteva ore înainte de startul partidei dintre Dinamo şi FCSB, cea care o să decidă ultima echipă calificată în preliminariile Conference League din sezonul viitor.

Ambele formaţii au probleme de lot şi se confruntă cu bătăi de cap în privinţa formulelor de start, iar oaspeţii au primit o veste excelentă. Unul dintre jucătorii care au reuşit să performeze foarte bine în această stagiune, David Miculescu, ar putea să fie pe teren.

FCSB “primeşte întăriri” înainte de meciul cu Dinamo

Ultimele luni au adus problme medicale pentru David Miculescu, care a suferit de o pubalgie ce nu l-a lăsat să fie la cel mai înalt nivel. A fost scos din joc de mai multe ori şi nu a putut să-şi ajute  colegii ori de câte ori şi-a dorit, însă acum, înainte de duelul cu Dinamo, a venit o veste bună pentru Marius Baciu.

Se pare că atacantul se simte mai bine şi va fi în lot pentru confruntarea de pe Arcul de Triumf, însă cel mai probabil el o să revervă, notează Fanatik. Stafful echipei nu doreşte să rişte şi să-l trimită pe teren din primul minut, tocmai pentru că există riscul să fie schimbat prematur pentru că nu este refăcut sută la sută.

Reveniri importante şi pentru Dinamo

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a anunţat că George Puşcaş a fost refăcut şi ar putea să joace titular, iar Karamoko este şi el apt şi ar putea să joace în partea secundă.

“(n.r. Karamoko) Va fi pe bancă, da. Sper să ne ajute 20 de minute. Mărginean e cu noi, a jucat deja o repriză săptămâna trecută, e în ritm, ne va ajuta. (n.r. Despre protestul suporterilor) Am informații că în ultimul moment s-ar putea schimba, dar pe de altă parte trebuie să îi respect. E o chestiune care crește, tensiunea meciului crește, pe măsură ce ne vom duce în orele alea sper cumva să…

E forma lor de protest, chiar dacă nu o înțeleg, o accept, ce pot să fac? Rugămințile noastre au fost să renunțe măcar pentru acest meci și să vadă ulterior cum vor să protesteze, dar pentru meciul ăsta să dea toată susținerea lor echipei”, a spus Andrei Nicolescu.

