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Fostul jucător de la FCSB semnează în Turcia: „Este un club mare”

Radu Constantin Publicat: 21 iulie 2026, 20:05

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Fostul jucător de la FCSB semnează în Turcia: „Este un club mare
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Marco Dulca s-a despărțit de Petrolul Ploiești şi semnează în Turcia, cu Kayserispor.

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„Sunt în Turcia, am făcut vizita medicală și am ajuns la hotel. Mai am un RMN și apoi să semnez contractul. Au fost două echipe interesate de aici și am ajuns la Kayserispor în cele din urmă. Au mai fost aici Dan Petrescu, Marius Șumudică, Denis Alibec, Cristi Săpunaru. Condițiile sunt unele foarte bune din ceea ce am văzut până acum. Echipa se bate pentru promovarea în primă ligă. Este un club mare aici în Turcia. M-au primit super bine oamenii de aici. Prima impresie este excelentă. Am semnat pe doi ani”, a transmis jucătorul, potrivit Digisport.

În campionatul intern a evoluat pentru Viitorul, Chindia Târgoviște, FCSB şi Petrolul. Dulca spune că a ales acum Kayserispor şi pentru banii oferiţi.

„Interesul celor de aici a apărut undeva în luna februarie a acestui an. Cam de 2-3 săptămâni s-au intensificat și am ajuns aici. Este bine și din punct de vedere financiar. Și acesta a fost un aspect important. Turcia are campionate bune, ești în Europa. Este un pas bun pentru mine. Nu am nicio emoție în privința adaptării, am mai jucat în afara României”, a mai zis mijlocașul.

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