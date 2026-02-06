Marco Dulca a făcut show după ce a luat două galbene în prelungiri! Ce a putut să declare - Antena Sport

Închide meniul
Marco Dulca a făcut show după ce a luat două galbene în prelungiri! Ce a putut să declare

Marco Dulca a făcut show după ce a luat două galbene în prelungiri! Ce a putut să declare

Bogdan Stănescu Publicat: 6 februarie 2026, 23:01

Marco Dulca a făcut show după ce a luat două galbene în prelungiri! Ce a putut să declare

Grameni îl consolează pe Dulca după Rapid - Petrolul 1-1 / Sport Pictures

Marco Dulca (26 de ani) a fost introdus de Eugen Neagoe în teren în minutul 62 al meciului Rapid – Petrolul 1-1. El a văzut două galbene în prelungirile partidei, în minutele 90+4 şi 90+6, o situaţie rar întâlnită.

La interviul de după meci, Dulca a fost întrebat ce echipă i s-a părut mai bună dintre Dinamo şi Rapid, pe care le-a întâlnit recent, şi a răspuns “Craiova”.

“Am luat un punct în Giulești, la o echipă bună, care se bate la campionat. Ne bucurăm, normal, suntem acolo jos și ne trebuiau puncte. Despre cartonașul roșu nu știu ce să spun, cred că a fost acordat prea ușor, sincer. Cred că sunt contacte normale, poate la o fază puteam să iau cartonaș galben, dar nu la ambele.

În prima repriză am avut ocazii clare, trebuia să marcăm. Și Rapid a avut ocazii, cred că e un rezultat echitabil. Mă bucur că a fost la meci (n.r.: Cristi Dulca, tatăl său), nu știu cu cine a ținut. Mi-a zis că a fost prea ușor acordat cartonașul roșu, atât. Mi-e greu că nu voi putea fi alături de colegii mei, cred că lucrurile merg spre bine, sper să adunăm în continuare puncte.

(n.r: Care ți s-a părut mai bună, Dinamo sau Rapid?) Craiova”, a declarat Marco Dulca pentru digisport.ro după Rapid – Petrolul 1-1.

Rapid – Petrolul 1-1

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 26-a a Ligii 1.

Rapidiştii au încercat poarta lui Bălbărău în minutul 14, prin Grameni, apoi portarul oaspeţilor a prins greu mingea, în doi timpi, la şutul lui Kader Keita, din minutul 21. Replica ploieştenilor a venit în minutul 41, când Vali Gheorghe a trimis peste poartă, din careu şi a fost scor alb la pauză. Giuleştenii au mai bifat o şansă importantă în minutul 67, la şutul lui Leo Bolgado, respins de Bălbărău, pentru ca minutul 72 să aducă deschiderea scorului. Papp a înscris cu o lovitură de cap, la un corner, şi ploieştenii conduceau în Giuleşti.

După trei minute Paşcanu a egalat pentru gazde, marcând cu capul, tot după o lovitură de la colţul terenului. Bălbărău a mai avut două intervenţii in extremis pentru oaspeţi, ultima la Christensen, în minutul 89. Marco Dulca a luat două galbene în ultimele minute şi a fost eliminat, iar Rapid – Petrolul s-a terminat 1-1, cu un punct important reuşit de ploieşteni.

În clasament, Rapid ratează trecerea pe primul loc, rămânând pe doi, cu 49 de puncte, iar Petrolul e pe 12, cu 25 de puncte.

