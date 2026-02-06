Marco Dulca a făcut show după ce a luat două galbene în prelungiri! Ce a putut să declare - Antena Sport

Marco Dulca (26 de ani) a fost introdus de Eugen Neagoe în teren în minutul 62 al meciului Rapid – Petrolul 1-1. El a văzut două galbene în prelungirile partidei, în minutele 90+4 şi 90+6, o situaţie rar întâlnită.

La interviul de după meci, Dulca a fost întrebat ce echipă i s-a părut mai bună dintre Dinamo şi Rapid, pe care le-a întâlnit recent, şi a răspuns “Craiova”.

Reacţia lui Marco Dulca după ce a văzut două galbene în prelungiri în Rapid – Petrolul 1-1

“Am luat un punct în Giulești, la o echipă bună, care se bate la campionat. Ne bucurăm, normal, suntem acolo jos și ne trebuiau puncte. Despre cartonașul roșu nu știu ce să spun, cred că a fost acordat prea ușor, sincer. Cred că sunt contacte normale, poate la o fază puteam să iau cartonaș galben, dar nu la ambele.

În prima repriză am avut ocazii clare, trebuia să marcăm. Și Rapid a avut ocazii, cred că e un rezultat echitabil. Mă bucur că a fost la meci (n.r.: Cristi Dulca, tatăl său), nu știu cu cine a ținut. Mi-a zis că a fost prea ușor acordat cartonașul roșu, atât. Mi-e greu că nu voi putea fi alături de colegii mei, cred că lucrurile merg spre bine, sper să adunăm în continuare puncte.

(n.r: Care ți s-a părut mai bună, Dinamo sau Rapid?) Craiova”, a declarat Marco Dulca pentru digisport.ro după Rapid – Petrolul 1-1.