Alex Mitriță este împărat în China! Gol cu capul și assist pentru fostul jucător al Universității Craiova

Alexandru Mitriță a marcat din nou după o pauză de trei etape în Superliga Chinei, fostul jucător de la Universitatea Craiova având o evoluție fantastică în duelul cu Qingdao Hainiu.
Fotbalistul român a înscris cu o lovitură de cap imparabilă în prima repriză, însă a și servit decisiv la reușita de 2-0 pentru Zhejiang Professional.
Alex Mitriță, spectacol în meciul cu Qingdao Hainiu
Alexandru Mitriță a fost introdus titular marți în disputa dintre Zhejiang Professional și Qingdao Hainiu, din etapa cu numărul 18 a Superligii Chinei.
Fotbalistul român a deschis scorul cu o lovitură de cap plasată perfect în minutul 24, ba mai mult, a și pasat decisiv la reușita de 2-0, care i-a aparținut lui Marko Tolic (min. 50).
Mitriță a a avut prezență de spirit și a atacat în zonă centrală, acolo unde a recuperat o minge și l-a servit apoi perfect pe coechipierul său, care și-a driblat elegant un adversar înainte de a înscrie.
Deși a avut 2-0 pe tabelă, Zhejiang Professional a suferit mult pentru victorie. Oaspeții au restabilit egalitatea, dar reușita decisivă a venit în al șaselea minut de prelungire (Qianglong Tao).
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