Home | Fotbal | Fotbal extern | Alex Mitriță este împărat în China! Gol cu capul și assist pentru fostul jucător al Universității Craiova
VIDEO

Alex Mitriță este împărat în China! Gol cu capul și assist pentru fostul jucător al Universității Craiova

Daniel Işvanca Publicat: 14 iulie 2026, 16:08

Comentarii
Alex Mitriță este împărat în China! Gol cu capul și assist pentru fostul jucător al Universității Craiova

Alex Mitriță / Captură YouTube

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Alexandru Mitriță a marcat din nou după o pauză de trei etape în Superliga Chinei, fostul jucător de la Universitatea Craiova având o evoluție fantastică în duelul cu Qingdao Hainiu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul român a înscris cu o lovitură de cap imparabilă în prima repriză, însă a și servit decisiv la reușita de 2-0 pentru Zhejiang Professional.

Alex Mitriță, spectacol în meciul cu Qingdao Hainiu

Alexandru Mitriță a fost introdus titular marți în disputa dintre Zhejiang Professional și Qingdao Hainiu, din etapa cu numărul 18 a Superligii Chinei.

Fotbalistul român a deschis scorul cu o lovitură de cap plasată perfect în minutul 24, ba mai mult, a și pasat decisiv la reușita de 2-0, care i-a aparținut lui Marko Tolic (min. 50).

Mitriță a a avut prezență de spirit și a atacat în zonă centrală, acolo unde a recuperat o minge și l-a servit apoi perfect pe coechipierul său, care și-a driblat elegant un adversar înainte de a înscrie.

Reclamă
Reclamă

Deși a avut 2-0 pe tabelă, Zhejiang Professional a suferit mult pentru victorie. Oaspeții au restabilit egalitatea, dar reușita decisivă a venit în al șaselea minut de prelungire (Qianglong Tao).

Vezi AICI momentele spectaculoase cu Alex Mitriță

Șezlong sau prosop? Cât a ajuns să coste un loc pe plajă, pe litoralul românescȘezlong sau prosop? Cât a ajuns să coste un loc pe plajă, pe litoralul românesc
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală
Observator
Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală
Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură
Fanatik.ro
Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură
16:35

Brigadă din Ungaria la meciul Universitatea Craiova – ML Vitebsk, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor
16:26

Prima echipă care s-a retras din cursa pentru transferul lui Assad Al-Hamlawi. Care este motivul și ce echipe îl urmăresc
16:01

Kennedy Boateng şi-a găsit echipă! Cu cine a semnat fostul jucător de a Dinamo
15:55

OFICIAL | Jucătorul pus pe liber de Gigi Becali a semnat în Liga 1: “Sosește cu o experiență importantă”
15:40

Mirel Rădoi aduce întăriri din Liga 1! Gaziantep a luat un campion de la Universitatea Craiova
15:32

Lista echipelor care au obținut licența pentru Liga a 2-a. Două mari necunoscute + CS Dinamo așteaptă
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 3 Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani 4 Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului 5 Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş! 6 George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!