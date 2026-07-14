Kennedy Boateng şi-a găsit echipă! Cu cine a semnat fostul jucător de a Dinamo

Kennedy Boateng s-a despărţit de Dinamo la finalul sezonului trecut, devenind jucător liber de contract. În vârstă de 29 de ani, fundaşul din Togo va începe o nouă aventură, în Arabia Saudită.

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După ce a fost legitimat la Dinamo timp de două sezoane, Boateng a fost dorit şi de rivala FCSB, dar a ales să meargă la Al-Fateh.

Kennedy Boateng a semnat cu Al Fateh din Arabia Saudită

Nu doar FCSB a fost pe urmele lui Boateng, ci şi un club din China, dar şi Gaziantep, echipa pe care o antrenează Mirel Rădoi în Turcia. Până la urmă, el a decis să meargă în Arabia Saudită, potrivit presei din această ţară.

Sursa menţionată mai sus susţine că Boateng a semnat pe 2 ani cu Al-Fateh şi că fostul jucător de la Dinamo este aşteptat să se alăture noilor săi colegi zilele următoare în cantonamentul din Spania.

“Cu Boateng nu e nimic pentru că nu pot să-i fac toate poftele, am acolo. Aici mă ardea, aveam nevoie de mijlocaş central de un an. Gnahore poate cu Joao Paulo sau cu Arad. Unul din ăştia doi. Cu Politic nu a fost lovitură, mi-au dat ei o lovitură. Au fost mai deştepţi. Mi-a spus MM că e talentat, dar că nu vrea să se antreneze cot la cot cu ceilalţi. Cu Politic mi-au dat ei lovitură în cap. Ei renunţaseră la Gnahore, nu e lovitură. Nu mă interesează să mă concurez cu cineva în privinţa asta”, spunea Gigi Becali, în urmă cu câteva zile, când a fost întrebat de Boateng.