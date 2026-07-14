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Mirel Rădoi aduce întăriri din Liga 1! Gaziantep a luat un campion de la Universitatea Craiova

Alex Masgras Publicat: 14 iulie 2026, 15:40

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Mirel Rădoi aduce întăriri din Liga 1! Gaziantep a luat un campion de la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Mirel Rădoi o întăreşte pe Gaziantep cu jucători din Liga 1. Fostul selecţioner al României s-a orientat către Universitatea Craiova, echipa care a cucerit eventul sezonul trecut şi pe care a pregătit-o în prima parte a sezonului.

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Tocmai din acest motiv, Rădoi a insistat pentru aducerea unui fotbalist din Bănie, în condiţiile în care îl cunoaşte foarte bine. Este vorba despre Florin Ştefan, unul dintre preferaţii lui Rădoi de pe vremea când evolua în Turcia.

Mirel Rădoi aduce întăriri din Liga 1! Florin Ştefan a semnat cu Gaziantep

Jurnalistul turc Ali Budak a anunţat pe contul său de X că Florin Ştefan a semnat cu Gaziantep şi că acesta va călători alături de echipa lui Mirel Rădoi la Belgrad, acolo unde se va desfăşura cantonamentul de vară, în perioada 18 iulie – 4 august.

Mirel Rădoi şi Florin Ştefan se cunosc însă cu mult înaintea colaborării de la Craiova. Florin Ştefan a mai evoluat sub comanda lui Rădoi şi la naţionala de tineret a României, dar şi la naţionala olimpică, cea care a participat la la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

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Astfel, numărul fotbaliştilor români de la Gaziantep creşte din nou, după ce împrumutul lui Denis Drăguş a expirat. Florin Ştefan se alătură lui Deian Sorescu şi Alexandru Maxim la formaţia din Turcia.

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