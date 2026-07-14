Prima echipă care s-a retras din cursa pentru transferul lui Assad Al-Hamlawi. Care este motivul și ce echipe îl urmăresc

Cota de piață a lui Assad Al-Hamlawi a explodat după primul sezon petrecut la Universitatea Craiova, iar atacantul palestinian are mari șanse să plece din Bănie în această perioadă de transferuri.

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Mihai Rotaru face tot posibilul pentru a nu pierde jucători importanți, cel puțin pe perioada preliminariilor europene. Una dintre formațiile care s-au interesat de situația vârfului s-a retras din cursă din cauza sumei.

Assad Al-Hamlawi, la mare căutare pe piața transferurilor

Cu 18 goluri și patru assist-uri în cele 50 de meciuri adunate în tricoul Universității Craiova, Assad Al-Hamlawi este unul dintre cei mai căutați jucători din lotul campioanei României.

Al Ahly Cairo l-a pus pe atacant în fruntea listei de transferuri, dar egiptenii au fost descurajați de suma solicitată de Mihai Rotaru, motiv pentru care s-au retras din cursă, anunță Transferfeed.

Finanțatorul din Bănie a cerut nu mai puțin de patru milioane de euro în schimbul palestinianului, dublu față de cota la care îl evaluează Transfermarkt.