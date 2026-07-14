Prima echipă care s-a retras din cursa pentru transferul lui Assad Al-Hamlawi. Care este motivul și ce echipe îl urmăresc

Cota de piață a lui Assad Al-Hamlawi a explodat după primul sezon petrecut la Universitatea Craiova, iar atacantul palestinian are mari șanse să plece din Bănie în această perioadă de transferuri.
Mihai Rotaru face tot posibilul pentru a nu pierde jucători importanți, cel puțin pe perioada preliminariilor europene. Una dintre formațiile care s-au interesat de situația vârfului s-a retras din cursă din cauza sumei.
Assad Al-Hamlawi, la mare căutare pe piața transferurilor
Cu 18 goluri și patru assist-uri în cele 50 de meciuri adunate în tricoul Universității Craiova, Assad Al-Hamlawi este unul dintre cei mai căutați jucători din lotul campioanei României.
Al Ahly Cairo l-a pus pe atacant în fruntea listei de transferuri, dar egiptenii au fost descurajați de suma solicitată de Mihai Rotaru, motiv pentru care s-au retras din cursă, anunță Transferfeed.
Finanțatorul din Bănie a cerut nu mai puțin de patru milioane de euro în schimbul palestinianului, dublu față de cota la care îl evaluează Transfermarkt.
Alte patru cluburi rămân pe urmele atacantului de la Craiova
Chiar dacă posibilitatea unui transfer în Egipt a picat, Assad Al-Hamlawi rămâne în continuare un jucător foarte dorit și la nivel european. Club Brugge, Mainz, AEK Atena și Legia Varșovia se numără printre formațiile care îi monitorizează situația.
Vârful campioanei României a avut un start excelent de sezon, reușind să marcheze deja de două ori, în preliminariile UEFA Champions League, contra celor de la Vitebsk.
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