Lista echipelor care au obținut licența pentru Liga a 2-a. Două mari necunoscute + CS Dinamo așteaptă

Federația Română de Fotbal a anunțat în urmă cu puțin timp numele echipelor care au reușit să obțină licența pentru Liga a 2-a.

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Toate echipele care au aplicat au avut câștig de cauză, însă există două cluburi care nu sunt încă sigure dacă își pot continua activitatea din cauza problemelor mari de ordin financiar. CS Dinamo ar putea profita și să ia locul oricăreia dintre ele.

Situația detaliată a echipelor care au primit licența de Liga a 2-a

Eșalonul secund din fotbalul românesc conține 22 de echipe, însă numărul celor care au aplicat pentru licență s-a ridicat la 28. Pe lângă cele 22 de cluburi care ar trebui să fie la startul sezonului, pe listă au apărut și Unirea Alba Iulia, care a pierdut în barajul de promovare din Liga a 3-a, dar și toate cele cinci formații care au retrogradat la finalul stagiunii trecute (CS Dinamo, Ceahlăul Piatra Neamț, AFC Câmpulung Muscel, CSM Olimpia Satu Mare și CS Tunari).

Dintre cele 28 de formații care au primit licența, trei dintre ele, și anume Hermannstadt, Chindia și Metaloglobus, nu au aplicat concret pentru eligibilitatea de a evolua în Liga a 2-a, ci în Liga 1, iar prin extensie au primit dreptul de a juca și în eșalonul secund.

Deși niciun club nu mai are emoții privind licențierea, există două situații unde echipele nu știu dacă pot să își continue activitatea fotbalistică. Este vorba despre Hermannstadt și Poli Iași, care au probleme financiare extrem de mari, jucătorii având datorii.