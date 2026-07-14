OFICIAL | Jucătorul pus pe liber de Gigi Becali a semnat în Liga 1: “Sosește cu o experiență importantă”

David Kiki, fostul fundaș al celor de la FCSB, a fost prezentat oficial la FC Voluntari, un anunț ce era iminent încă de acum câteva zile. Fotbalistul din Benin mai avea un an de contract cu formația roș-albastră, însă Gigi Becali a decis să se descotorosească de serviciile jucătorului de 32 de ani.
FCSB a decis să se despartă în această vară de mai mulți jucători, iar pe lista plecărilor s-a numărat și David Kiki. Pus pe liber de Gigi Becali și intrat în dizgrațiile sale, jucătorul african se înțelesese de zilele trecute cu FC Voluntari, iar astăzi, 14 iulie, a fost și prezentat oficial.
Kiki, noul jucător al celor de la FC Voluntari. Cum arată “bursa” transferurilor la echipa nou-promovată
“Bine ai venit, David Kiki! FC Voluntari a ajuns la un acord cu fundașul stânga David Kiki, care se alătură echipei înaintea noului sezon.
Internaționalul din Benin sosește la Voluntari cu o experiență importantă, acumulată în campionatele din Franța, Bulgaria și România, unde a evoluat pentru formații ca Stade Brestois, Red Star, Montana, Arda Kardzhali, Farul Constanța sau FCSB.
David Kiki este dublu campion al României, cucerind titlul alături de Farul Constanța în sezonul 2022-2023 și de FCSB în sezonul 2024-2025. De asemenea, are peste 50 de selecții în tricoul naționalei Beninului.
Îi urăm bun venit la FC Voluntari și îi dorim mult succes“, se arată în comunicatul oficial al clubului ilfovean.
Odată cu această mutare, Kiki devine al patrulea jucător transferat de echipa lui Florin Pârvu, după Denis Haruț (Sepsi), Mihai Roman (FC Argeș) și Metod Jurhar (Koper).
Lista plecărilor de la formația ilfoveană arată astfel: Doru Andrei (Sepsi), Adam Nemec (retras), Alexandru Maxim (Universitatea Craiova), Daniel Dumbravanu (CFR Cluj), Ioan Tolea (Petrolul), Răzvan Neag (Galaxy Timișoara), Mihai Roman (FC Argeș), Steven N’Guessan (liber).
FC Voluntari deschide noul sezon din Liga 1 în duelul cu FC Botoșani care va avea loc pe 17 iulie, de la ora 18:30.
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