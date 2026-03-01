„Afară din avion!” Fostul puști minune al Barcelonei a vrut să fugă din Iran, dar a trăit clipe grele: „Totul era haos” - Antena Sport

Închide meniul
„Afară din avion!” Fostul puști minune al Barcelonei a vrut să fugă din Iran, dar a trăit clipe grele: „Totul era haos”

Ionuţ Axinescu Publicat: 1 martie 2026, 19:17

Campionatul din Iran a fost suspendat, după ce țara a fost atacată de Statele Unite și Israel. Jucătorii străini din Persian Gulf Pro League, prima divizie din Iran, au încercat să fugă din țară, dar nu toți au avut experiențe liniștite.

Munir El Haddadi și Iván Sánchez, dați jos din avion în Iran: „Afară!”

Spaniolul Munir El Haddadi, considerat „noul Messi” în urmă cu un deceniu, când evolua la Barcelona, a trăit momente grele sâmbătă noaptea. El Haddadi, care joacă din 2025 pentru Esteghlal, se urcase în avion pentru a decola spre Dubai, alături de conaționalul său Iván Sánchez, de la Sepahan, și de portughezul Ricardo Alves.

Doar că cei trei au fost dați jos din avion și li s-a spus că zborul a fost anulat. „Afară, a avut loc un aerian”, le-au transmis angajații companiei aeriene, potrivit presei din Spania.

Reveniți la sol, El Haddadi a primit o mașină cu șofer din partea clubului, pentru a părăsi Iranul pe cale terestră. Iván Sánchez și Ricardo Alves au plecat, la rândul lor, cu o altă mașină. Pentru toți trei, a urmat o călătorie tensionată, de circa 12 ore, până la granița cu Turcia.

Cum au ieșit din Iran: „Era haos, nu știam ce să facem!”

„Totul era haos, internetul căzuse, nu știam ce să facem”, a povestit Iván Sánchez pentru publicația Tiempo de Juego. „Am făcut cam 12 ore de la Teheran până la granița cu Turcia. Vedeam rachete care explodau în aer. În Turcia, am luat un taxi timp de două ore până în orașul Van. Iar acum ne vom urca într-un zbor spre Spania, din Istanbul”, a mai povestit fotbalistul.

Munir El Haddadi a apucat să transmită un mesaj pe rețelele de socializare, în care asigură că este bine. „Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele și îngrijorarea față de situația mea în Iran. Planul era să părăsesc țara pe cale aeriană, dar în final am fost evacuați din avion și nu am putut decola.

Clubul mi-a pus la dispoziție o mașină pentru a putea ieși din țară pe șosea și am trecut granița fără probleme. Mulțumesc tuturor pentru afecțiune”, a scris Munir.

  • Munir El Haddadi a jucat, de-a lungul carierei, pentru Barcelona, Valencia sau Sevilla.
  • În vârstă de 30 de ani, Munir a jucat atât pentru Spania (în 2014), cât și pentru Maroc (11 selecții și două goluri).
  • 12 milioane de euro valora Munir în 2018. Azi, e cotat la 1,5 milioane de euro
