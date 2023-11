Andrei Burcă, uluit de Cristiano Ronaldo după ce a jucat contra lui: "Nu am văzut asemenea om în viața mea" - Antena Sport

Reclamă

Burcă a rămas pe teren tot meciul, în timp ce Florin Tănase a fost înlocuit în minutul 89 cu Eid Al-Muwallad. Omul meciului a fost declarat Cristiano Ronaldo, portughezul primind nota 8.6 pentru evoluţia lui cu Al-Akhdoud.

După meci, Andrei Burcă l-a lăudat pe Cristiano Ronaldo. Fundaşul naţionalei e impresionat de ce poate face starul portughez la 38 de ani.

„Pe Ronaldo credeam că îl controlăm foarte bine şi a avut două execuţii de nu am înţeles nimic”

”Este ok la echipă, sunt antrenamente intense, s-a văzut asta și la națională, mereu am venit pregătit. E un campionat puternic, mereu dai peste adversari foarte buni, se joacă pe contre, dacă stai bine în teren și alergi, ai o șansă, dar sunt foarte mulți jucători de valoare.

De exemplu Ronaldo, credeam că îl controlăm foarte bine și a avut două execuții în trei minute de nu am înțeles nimic. Am încercat să o scot, am crezut că se duce în bară. Mă tot uit pe reluări, incredibil. Îl apreciez, eu nu am văzut asemenea om în viața mea. La vârsta pe care o are, să câștige orice… să dai gol împotriva lui Al Akhdoud și să te bucuri ca și cum ai da gol de calificare, e incredibil ce face acest om și ce își dorește de la viață.

Nu, pentru că aici sunt șase-șapte echipe care se bat la campionat și restul echipelor au lotul cam de aceeași valoare. Îmi doresc foarte mult să fiu sănătos și să fiu la turneul final, unde să facem performanță. Înainte de această dublă, în capul meu era doar această calificare”, a declarat Andrei Burcă pentru digisport.ro.

Cristiano Ronaldo a stabilit noi recorduri şi pentru Portugalia Cristiano Ronaldo a stabilit noi recorduri după Liechtenstein – Portugalia! Lusitanii s-au impus cu 2-0 în deplasarea din etapa a 9-a a preliminariilor EURO 2024. Ronaldo a făcut din nou spectacol, stabilind noi recorduri după ce a deschis scorul. Starul lui Al-Nassr a marcat în minutul 46 de al partidei, în timp ce scorul final a fost stabilit de Joao Cancelor, în minutul 57. Cristiano Ronaldo a stabilit două recorduri noi, graţie reuşitei de aseară. Ronaldo a devenit, odată cu golul marcat în Liechtenstein, primul jucător din istorie care înscrie 10 goluri la echipa naţională la 38 de ani. De asemenea, Ronaldo şi-a trecut în cont victoria cu numărul 31 din preliminariile competiţiilor europene. Înainte de acest succes, Ronaldo se afla la egalitate cu Sergio Ramos, care are 30 de victorii. Cristiano Ronaldo este şi golgheterul acestor preliminarii alături de Romelu Lukaku, amândoi având câte 10 reuşite. Pe locul 3 se află Harry Kane, englezul având 7 goluri înscrise în această campanie de calificare.