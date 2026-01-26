Aventură încheiată pentru Andrei Vlad. Fostul portar de la FCSB își caută echipă - Antena Sport

Închide meniul
Aventură încheiată pentru Andrei Vlad. Fostul portar de la FCSB își caută echipă

Aventură încheiată pentru Andrei Vlad. Fostul portar de la FCSB își caută echipă

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 9:24

Andrei Vlad, în timpul unui meci al lui Aktobe / Profimedia

Andrei Vlad s-a despărțit în această perioadă de mercato de Aktobe, formația din Kazahstan la care ajungea în urmă cu un an când pleca gratis de la FCSB. Despărțirea dintre goalkeeper-ul de 26 de ani și echipa din Asia a fost una de comun acord, potrivit anunțului făcut de club.

Andrei Vlad, portarul care a petrecut opt ani la FCSB între 2017 și iarna lui 2025, a rămas liber de contract după ce a plecat de la Aktobe. Înțelegerea dintre echipa din Asia și jucătorul de 26 de ani s-a încheiat la începutul anului 2026, echivalentul perioadei în care echipele din Kazahstan se pregătesc pentru noul sezon.

Andrei Vlad își caută echipă

În campionatul din centrul Asiei, echipele își dispută meciurile de-a lungul unui an calendaristic, ci nu pe modelul folosit în majoritatea campionatelor din Europa, respectiv din vară până primăvara viitoare. Astfel, Vlad a petrecut un sezon la Aktobe, una dintre cele mai titrate formații din Kazahstan, care a încheiat însă campionatul pe locul 5, în afara pozițiilor de cupe europene.

Mulțumim, Andrei! Portarul român Andrei-Daniel Vlad, în vârstă de 26 de ani, a părăsit clubul de fotbal Aktobe în urma unui acord reciproc. La începutul sezonului de anul trecut, a completat lotul alb-roșiilor și a evoluat 28 de meciuri în toate competițiile.

Dorim să-i mulțumim portarului pentru munca depusă și îi urăm tot binele în experiența sa viitoare“, a transmis clubul din Kazahstan pe rețelele sociale.

De când a ajuns la Aktobe, Vlad a fost un om de bază pentru echipă, adunând 23 de apariții în campionat din 26 posibile, perioadă în care și-a păstrat poarta intactă de nouă ori și a încasat 23 de goluri. Acum, portarul care recent a dat-o în judecată pe FCSB pentru neplata unei sume de bani va fi nevoit să își caute un nou angajament.

