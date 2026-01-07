Barcelona - Bilbao 0-0. Prima semifinală a Supercupei Spaniei se joacă acum - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona - Bilbao 0-0. Prima semifinală a Supercupei Spaniei se joacă acum

Barcelona – Bilbao 0-0. Prima semifinală a Supercupei Spaniei se joacă acum
LIVE TEXT

Barcelona – Bilbao 0-0. Prima semifinală a Supercupei Spaniei se joacă acum

Publicat: 7 ianuarie 2026, 21:00

Barcelona – Bilbao 0-0. Prima semifinală a Supercupei Spaniei se joacă acum

Barcelona / Profimedia

Meciul dintre Barcelona şi Athletic Bilbao, din prima semifinală a Supercupei Spaniei, va începe la ora 21:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro.

La fel ca în ultimii ani, meciurile din Supercupa Spaniei se dispută în Arabia Saudită. Meciul dintre Barcelona şi Bilbao va avea loc pe King Abdullah Sports City din Jeddah. Câştigătoarea acestui meci va întâlni în finală învingătoarea semifinalei Real Madrid – Atletico Madrid, meci care va avea loc joi seară.

Barcelona – Bilbao 0-0

Min. 1: Start de meci!

  • FC Barcelona: J. Garcia – Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde – de Jong, Pedri – Bardghji, F. Lopez, Raphinha – F. Torres. Rezerve: Szczesny, Kochen – Bernal, Casado, D. Fernandez, Yamal, Lewandowski, Marques, G. Martin, Olmo, Rashford. Antrenor: Hansi Flick
  • Athletic Bilbao: Simon – Areso, Vivian, Paredes, Boiro – Rego, Jauregizar – Berenguer, Sancet, Navarro – I. Williams. Rezerve: Padilla – Gorosabel, N. Williams, Guruzeta, Lekue, Galarreta, U. Gomez, Serrano, S. Sanchez, Izeta, Monreal. Antrenor: Ernesto Valverde

Barcelona este a reuşit dubla sezonul trecut, după ce a câştigat La Liga, dar şi Cupa Spaniei. De altfel, catalanii au câştigat şi ediţia de anul trecut a Supercupei Europei. Bilbao a ajuns în semifinale pentru că a încheiat sezonul trecut din La Liga. Real Madrid s-a clasat pe locul 2, în timp ce Bilbao a terminat pe locul 3.

În această competiţie, Barcelona şi Real Madrid sunt răsplătite cu câte 6 milioane de euro, în timp ce Atletico Madrid şi Athletic Bilbao vor primi câte 2 milioane, doar pentru participare. Pe lângă aceste sume, câştigătoarea va mai primi 3 milioane de euro, în timp ce finalista va mai încasa 2 milioane de euro.

Barcelona traversează o perioadă foarte bună, cu 8 victorii la rând. Echipa lui Hansi Flick nu a mai pierdut de pe 25 noiembrie, când a fost învinsă de Chelsea în Champions League. Cu trei zile înaintea acelei partide, Barcelona a primit vizita celor de la Bilbao, în La Liga, iar catalanii s-au impus cu 4-0.

În urmă cu un an, Barcelona şi Bilbao s-au întâlnit tot în semifinalele Supercupei Spaniei. Atunci, Barcelona s-a impus cu 2-0.

Cum a petrecut Crăciunul pe rit vechi un turist din Chişinău venit în Poiana Braşov: "Ne bucurăm de atmosferă"Cum a petrecut Crăciunul pe rit vechi un turist din Chişinău venit în Poiana Braşov: "Ne bucurăm de atmosferă"
Comentarii


